Авто

Lada начала продажу обновленного Lada XRAY
SpeedMe
14:59

Стоит отметить, что помимо появления более доступной комплектации обновлённый Lada Xray стал просторнее для задних пассажиров за счёт установки нового дивана и смещения его назад и вниз, что позволило увеличить запас для ног на 25 мм.
SpeedMe14:59

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Lada Xray стала вместительнее и дешевле

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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
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