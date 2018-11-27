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Lada начала продажу обновленного Lada XRAY
Lada начала продажу обновленного Lada XRAYАвтоновости дня10:00
«АвтоВАЗ» сегодня, 27 ноября начал продажу обновленного Lada XRAY, подешевевшего на 40 тыс. руб.
Автоновости дня10:00
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Audi показала электрический лифтбек Audi e-tron GT
Обновлено в 14:17
Авто
Беспилотные автомобили получат в России специальный знак
Обновлено в 13:44
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В преддверии открытия автосалона в Лос-Анджелесе компания Genesis представила обновленную версию флагманского седана Genesis G90.
Обновлено в 14:03
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Концерн GM закрывает пять заводов в США и Канаде
С целью повышения эффективности принятия решений руководство GM сократит 15% сотрудников (из них 25% — в руководящем составе) и закроет пять заводов в США, Канаде и за пределами Америки.
Обновлено в 14:23
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Продажи автомобилей Mazda в России выросли в октябре на 6%
Обновлено в 14:27
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Компания Haval в 2019 году представит на рынке РФ два новых кроссовера
Китайская компания Haval в 2019 году привезет в Россию две новые модели.
Обновлено в 13:00
Авто
Тюнеры из AC Schnitzer представили «злое» купе BMW 8-й Серии
Специалисты ателье AC Schnitzer разработали проект на базе нового поколения купе BMW 8-Series.
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Новому Bentley Continental GT дали мягкую крышу Tweed
Цены на новинку пока не назвали. К примеру, Bentley Continental GT сейчас в РФ стоит от 14 290 000 рублей, но кабриолет будет стоить дороже.
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Спрос на новый Hyundai Santro на индийском рынке превзошёл даже самые смелые ожидания — всего за месяц дилеры корейской марки собрали 38 500 заказов.
Обновлено в 11:54
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После была разработана система для взаимодействия не только с окружающими автомобилями, но также и с пешеходами.
Обновлено в 12:12
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Fiat рассекретил самую мощную версию 500X
Обновлённый кроссовер Fiat 500X автопроизводитель презентовал широкой общественности ещё в конце лета.
Обновлено в 14:22
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Ford Explorer 2020 модельного года вывели на тесты
Автомобиль Ford Explorer 2020 выведен на первые дорожные тестирования.
Обновлено в 14:09