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Lada начала продажу обновленного Lada XRAY
Автоновости дня
10:00

«АвтоВАЗ» сегодня, 27 ноября начал продажу обновленного Lada XRAY, подешевевшего на 40 тыс. руб.
Автоновости дня10:00

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Lada Xray стала вместительнее и дешевле

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Lada XRAY подешевела и получила обновленный салон

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Lada начала продажу обновлённого XRAY

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Хэтчбек Lada XRay стал дешевле и просторнее

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Авторевю07:38

АвтоВАЗ начал продажи обновленного хэтчбека Lada XRay

AutoNews04:38
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