Авто

Lada Vesta подешевела в начальных комплектацияхРоссийская газета 05:06

Сделать флагманскую модель доступнее удалось путем внедрения новых базовых комплектаций седана Vesta, универсала Vesta SW и универсала повышенной проходимости Lada Vesta SW Cross. В среднем семейство Vesta стало доступнее на сумму от 20 до 51 тысячи рублей.
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Российская газета05:06
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
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Ранее при заказе товара на сайте можно было оформить доставку в сеть постаматов бесплатно, доставка курьером стоила 99 рублей.
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Кроссовер Hyundai Tucson получит «заряженную» версию от спортивного подразделения N. Инсайдеры в компании утверждают, что модель будет конкурировать с Cupra Ateca и Audi SQ5.
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Российские ритейлеры снизили цены на новые iPhone

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В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
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Минтранс проведет на этой неделе совещание по ситуации с долгом Utair

Минтранс проведет на этой неделе совещание с представителями Utair и ключевыми кредиторами авиакомпании по ситуации с долгом перевозчика.
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Врио губернатора Петербурга уволил главу Фрунзенского района

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Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
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"Представители Глушакова заявили ходатайство об отказе от двух требований: об определении места жительства детей с Глушаковым и о взыскании алиментов с Дарьи", - приводит слова адвоката супруги футболиста Сергея Жорина "РИА Новости".
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