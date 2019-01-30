Авто

Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублейРИА Новости 09:02

"АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей. Автомобиль с комплектацией Luxe получил систему стабилизации, климат- и круиз-контроль.
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10 фактов о самой дорогой Lada - Vesta Sport

Российская газета08:00

Названы цена и дата начала продаж новой Lada Vesta Sport

RT на русском07:30

Лада Веста Спорт: наконец-то объявлена цена

Авторевю09:37

Стоимость Lada впервые превысила миллион рублей

Рамблер07:12

Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей

РИА Новости09:02

«АвтоВАЗ» решился взять миллион. Идёт в продажу первая модель с семизначным ценником

Фонтанка.Ру06:16

АВТОВАЗ объявил цену на LADA Vesta Sport

Автостат04:18
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 20:11, Ашберн
Космос

Ученый рассказал о последствиях падения астероида Апофис на Землю

Обновлено в 19:45
Наука

Названа неожиданная опасность домашних кошек

Датские ученые Копенгагенской университетской больницы выяснили, что у кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может стать причиной шизофрении и других заболеваний.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Стрелявшего по прохожим на Корсике мужчину нашли мертвым

Обновлено в 19:10
Экономика

Tesla сообщила об убытках в размере около $1 млрд по итогам 2018 года

Обновлено в 18:10
Происшествия

В Ингушетии задержан начальник штаба МВД региона

В Ингушетии сотрудниками службы собственной безопасности полиции и ФСБ задержан начальник регионального штаба МВД полковник Саварбек Шадиев.
Обновлено в 19:03
Авто

Volkswagen остался крупнейшим мировым автопроизводителем

Обновлено в 17:34
Политика

Мэр Риги Ушаков прокомментировал обыски у него

Обновлено в 08:39
Происшествия

Суд арестовал сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:36
Политика

Украинский министр съел торт в виде руин Кремля

Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну преподнесли на 40-летний юбилей торт в виде развалин московского Кремля.
Обновлено в 17:18
Политика

Канада сократит персонал посольства на Кубе из-за загадочной болезни

Канада решила сократить дипломатический состав посольства на Кубе в два раза после того, как еще у одного человека возникли болезненные симптомы.
Обновлено в 18:57
Авто

Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander

Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

На самом дорогом авианосце США обнаружили неполадки с катапультами

В ходе испытаний самого дорогого авианосца ВВС США Gerald Ford 20 раз отказывали электромагнитные катапульты, которые используются для запуска самолетов с кораблей.
Обновлено в 17:35
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено вчера в 16:30
Экономика

Россияне смогут узнать свой индивидуальный кредитный рейтинг

С 31 января россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг, учитывающий просрочки платежей, степень долговой нагрузки, а также "возраст" кредитной истории.
Обновлено в 17:30
Транспорт

Транспортные и торговые компании сообщили о риске перебоев с поставками продуктов в Москве

Союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о рисках подорожания продуктов и перебоев с их поставками из-за нового городского законодательства.
Обновлено в 19:02
Общество

Младшую участницу «Семьи» Мэнсона попросили освободить досрочно

Калифорнийский совет по условно-досрочным слушаниям рекомендовал освободить из-под стражи Лесли ван Хаутен, которая вместе с сектой "Семья", основанной серийным убийцей Чарльзом Мэнсоном, участвовала в серии громких убийств.
Обновлено в 18:19
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотни

Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 16:07
Гаджеты

Samsung выпустит смартфон с объёмом памяти в 1000 Гб

Корейский производитель гаджетов Samsung готовится к разработке и производству первого в мире смартфона, встроенная память которого составит один терабайт.
Обновлено в 13:18
Политика

Мадуро выделит миллиард евро на программу «Прекрасная Венесуэла»

Правительство Венесуэлы выделит 1 миллиард евро в рамках программы "Прекрасная Венесуэла" на обустройство 62 городов, сообщил президент страны Николас Мадуро в Twitter.
Обновлено в 18:19
Общество

AP: в США пять человек погибли из-за холодов

Еще два человека - супружеская пара - стали жертвами ДТП в штате Индиана, а 70-летний житель пригорода Детройта (штат Мичиган) умер, потому что вышел на мороз, одетый не по погоде.
Обновлено в 18:47
Авто

Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq

Изображения нового компактного кроссовера Skoda Kamiq были опубликованы в рамках начавшейся рекламной кампании.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В окрестностях Читы горит полигон ТБО

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) загорелся в районе поселка Ивановка в пригороде Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества

Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.
Обновлено в 10:12
Политика

Мюллер выступил против раскрытия улик по делу компании Пригожина

Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребовал от суда отклонить ходатайство защиты об обнародовании улик по делу российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которую возглавляет Евгений Пригожин, говорится в ходатайстве Мюллера, поданном в суд.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Компания Airbus заявила о взломе своих серверов

Компания Airbus заявила о взломе своих серверов из-за чего посторонние получили доступ к данным некоторых сотрудников.
Обновлено в 19:13
Гаджеты

В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения

Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.
Обновлено в 03:12
Общество

В Италии собрали деньги для спасенного в Магнитогорске ребенка

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 15:29
Происшествия

По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний

Следственный комитет России планирует задержание ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 13:06
Теннис

Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге

Обновлено в 08:08
Авто

Трехдверный Range Rover не появится в продаже

Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
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