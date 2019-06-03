Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в СловакииРоссийская газета 04:11

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross. Машина обошлась правоохранителям в сумме менее 14 тысяч евро. Как сообщает городской портал Гуменне, теперь у местной полиции три служебные машины.

Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии

Экономика «Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке "Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.

Происшествия СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.

Гаджеты Huawei купила российские технологии распознавания лиц Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".

Гаджеты Опубликованы фотографии чехлов для новых iPhone Зарубежный ресурс Gizmochina опубликовал чехлы для грядущего iPhone 11.

Общество Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.

Политика Шнуров назвал рэп-баттлы неинтересным зрелищем Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что жанр рэп-баттла постепенно уходит в прошлое, так как это становится неинтересным зрелищем.

Армия и оружие В Кремле ответили на призывы Трампа прекратить удары по Идлибу В Кремле прокомментировали призывы президента США Дональда Трампа перестать наносить удары по сирийской провинции Идлиб.

Политика Песков назвал закон о Рунете предосторожностью Россия обязана быть самодостаточной и независимой на всех фронтах в условиях, когда отдельные страны ставят под угрозу соблюдение норм международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Футбол Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.

Экономика Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».

Происшествия В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.

Экономика Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Политика Свой визит в Великобританию Трамп начинает со скандала Визит президента в Великобританию начинается только завтра, но Дональд Трамп уже успел сделать несколько заявлений, которые шокировали впечатлительную английскую публику и вызвали негативную реакцию СМИ.

Общество Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.

Армия и оружие «Она ж казённая»: украинский снайпер разорвал американскую винтовку В социальных сетях появилась фотография снайперской винтовки Barrett M82, которую бравый солдат привёл в полную негодность.

Политика Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Политика В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов Роспотребнадзор разработал поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предлагает создать государственную базу данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках.

Политика В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.

Авто Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.

Происшествия Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.

Кино Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев "1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации.