Авто
Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в СловакииРоссийская газета 04:11
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross. Машина обошлась правоохранителям в сумме менее 14 тысяч евро. Как сообщает городской портал Гуменне, теперь у местной полиции три служебные машины.
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