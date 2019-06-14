Футбол
«Лацио» заинтересовался нападающим «Зенита» АзмуномSport24.ru 04:57
Римский «Лацио» интересуется форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном. Бьянкочелести следили за иранцем еще во времена его выступления за казанский «Рубин», а сейчас вернулись к его кандидатуре после того, как проиграли «Астон Вилле» борьбу за Уэсли Мораеша из «Брюгге», сообщает CittaCeleste.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
Общество
Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе
Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:11
Здоровье
Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания
Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Общество
Мужчинам старше 50 лет оказалось сложнее трудоустроиться, чем женщинам
Из-за проблем на рынке труда сильнее всего падают шансы найти работу для мужчин старше 50 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследования НИУ ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 05:38
Общество
В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
В правительстве РФ рассматривают возможность внесения изменений в правила предоставления отпуска по уходу за ребенком.
Обновлено в 05:40
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Семья аспиранта МГУ Мифтахова заявила об угрозах
В Нижнекамске родственники аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого арестовали по делу о нападении на офис «Единой России», пожаловались на давление полиции.
Обновлено в 08:29
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Гаджеты
Xiaomi выпустила обновлённый Poco Launcher 2.0
Обновлено в 06:59
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Михаила Музраева перевели в карантин СИЗО «Лефортово»
Экс-глава СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев 10 дней проведет в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 04:52
Общество
В Астрахани три выпускника получили 0 баллов на ЕГЭ
Три выпускника одной из астраханских школ получили 0 баллов на ЕГЭ по профильной математике. Ребята использовали ручки не того цвета.
Обновлено в 06:56
Общество
Роскомнадзор проверит TikTok на наличие запрещенной информации
Роскомнадзор начал анализ контента в приложении TikTok на наличие запрещенной информации, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
В США обеспокоены отношением жителей Центральной Европы к России
Эксперты Атлантического совета обеспокоены "тревожной тенденцией" положительного восприятия России в ряде стран Центральной Европы.
Обновлено в 01:54
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Футбол
Эден Азар: Модрич отказался отдавать мне 10-й номер
Новичок мадридского Реала Эден Азар объяснил журналистам, почему на презентации он держал в руках футболку без игрового номера.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Энергетика
Украина предложила Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС
Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
Обновлено в 07:35
Общество
Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах
Обновлено в 08:58
Происшествия
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова родила первенца
Актриса и модель Татьяна Храмова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Фитнес», родила сына.
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Гаджеты
Названы самые востребованные смартфоны в России
По данным «Связной | Евросеть», средневзвешенная стоимость одного смартфона составила 16 504 рубля, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 9%. Самым популярным на российском рынке смартфоном оказался Honor 7A, за которым по объёму продаж следуют: Samsung Galaxy J2, Galaxy A50, Galaxy A10 и Honor 10.
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Общество
В Японии продали самый дорогой в мире арбуз
Аукцион по продаже арбузов сорта «Дэнсукэ», которые имеют практически чёрный цвет кожуры без полосок, состоялся на рынке в Асахикаве.
Обновлено в 05:05
Кино
Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице
Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.
Обновлено в 05:26
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Наука
Состав нефти исследовали с помощью растворения в воде
Исследователи из МФТИ, Сколтеха, ОИВТ РАН и МГУ предложили новый подход к исследованию состава нефти.
Обновлено 11 июня в 06:31