По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Политика WSJ: торговые переговоры США и Китая застопорились из-за Huawei Торговые переговоры США и Китая застопорились из-за того, что в администрации президента Дональда Трампа согласовывают общую позицию в ответ на требование Пекина смягчить санкции в отношении китайской компании Huawei.

Происшествия Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.

Политика Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.

Экономика Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.

Политика Володин допустил точечные изменения в Конституции Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость.

Экономика Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ Сбербанк в конце мая получил право собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, через который структуры Мазурова владели 80% акций АО "Антипинский НПЗ", обратив взыскание на заложенное имущество завода.

Космос «Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещиной Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.

Авто В России начинается производство нового купе-кроссовера Renault Arkana Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.

Политика Зеленский объяснил свое поведение желанием быть ближе к народу Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, опубликовал видеоинтервью, в котором объяснил свое публичное поведение.

Экономика ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".

Политика В Турции заявили о несправедливости решения США по F-35 МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Политика Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Авто Бывший шеф-дизайнер компании Jaguar открыл собственную студию Первого июля Иэн Кэллам оставил пост главного дизайнера компании Jaguar после двадцати лет работы.

Происшествия Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.

Политика Полторак предложил Зеленскому разобрать крейсер «Украина» на запчасти Министр обороны Украины Степан Полторак в среду предложил Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина", находящийся на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод".

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.