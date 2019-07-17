Футбол
«Лацио» вновь заинтересовался АзмуномСоветский спорт 16:13
По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:34, Ашберн
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Политика
WSJ: торговые переговоры США и Китая застопорились из-за Huawei
Торговые переговоры США и Китая застопорились из-за того, что в администрации президента Дональда Трампа согласовывают общую позицию в ответ на требование Пекина смягчить санкции в отношении китайской компании Huawei.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Политика
Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено в 14:02
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Политика
Посол Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
"Американская сторона развязала против нас визовую войну", - подчеркнул российский дипломат.
Обновлено в 17:36
Политика
Володин допустил точечные изменения в Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость.
Обновлено в 01:52
Политика
В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества коррупционеров
Песков добавил, что методы борьбы с коррупцией постоянно совершенствуются.
Обновлено вчера в 05:32
Экономика
Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
Сбербанк в конце мая получил право собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, через который структуры Мазурова владели 80% акций АО "Антипинский НПЗ", обратив взыскание на заложенное имущество завода.
Обновлено в 18:06
Космос
«Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещиной
Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.
Обновлено в 00:46
Общество
Вывезенная в Чечню москвичка назвала причину побега из дома
Обновлено в 17:51
Авто
В России начинается производство нового купе-кроссовера Renault Arkana
Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.
Обновлено в 17:52
Политика
Зеленский объяснил свое поведение желанием быть ближе к народу
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, опубликовал видеоинтервью, в котором объяснил свое публичное поведение.
Обновлено в 14:32
Наука
Илон Маск начал подключать мозг к компьютеру
Обновлено в 12:04
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".
Обновлено в 13:55
Политика
В Турции заявили о несправедливости решения США по F-35
МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:11
Политика
Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью
Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».
Обновлено в 18:08
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса
Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Авто
Бывший шеф-дизайнер компании Jaguar открыл собственную студию
Первого июля Иэн Кэллам оставил пост главного дизайнера компании Jaguar после двадцати лет работы.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению
Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
Обновлено в 10:37
Политика
Полторак предложил Зеленскому разобрать крейсер «Украина» на запчасти
Министр обороны Украины Степан Полторак в среду предложил Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина", находящийся на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод".
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Культура
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Обновлено в 00:01