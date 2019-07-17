Футбол
«Лацио» вновь заинтересовался АзмуномСоветский спорт 16:13
По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:04, Вашингтон
Политика
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США исключили продажу Турции F-35
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МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
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Маргарита Мамун объявила о беременности
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила, что она с мужем пловцом Александром Сухоруковым ждут ребенка.
Обновлено в 13:10
Футбол
«Русенборг», БАТЭ и «Карабах» прошли во второй круг Лиги чемпионов
В европейской Лиге чемпионов завершается первый квалификационный раунд в котором участвуют наиболее слабые команды.
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Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
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Обновлено в 11:48
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Обновлено вчера в 07:35
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Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
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СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Футбол
Нигерия в восьмой раз в истории выиграла бронзу Кубка Африки
Сборная Туниса уступила команде Нигерии в матче за бронзу Кубка африканский наций.
Обновлено в 16:50
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".
Обновлено в 13:55
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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, опубликовал видеоинтервью, в котором объяснил свое публичное поведение.
Обновлено в 14:32
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В отношении Порошенко завели 11 уголовных дел
«Совершенно секретно»: Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и членов его команды возбуждено 11 уголовных дел.
Обновлено в 08:16
Экономика
Чистая прибыль Bank of America в I полугодии выросла на 8%
Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2019 года выросла на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года и составила 13,978 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка.
Обновлено в 07:15
Авто
Ford показал первый пикап в мире эмодзи
Американский автопроизводитель выпустил рекламный ролик о компактном и «квадратном» пикапе, который обещает показать очень скоро.
Обновлено в 05:56
Политика
Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс
Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
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Космос
«Сотбис» продаёт записи высадки на Луну
На аукционе «Сотбис» в скором времени будут проданы видеозаписи исторической высадки на Луну космонавтов NASA.
Обновлено в 04:06
Музыка
В Лондоне представили первый российско-британский оркестр
В Лондоне состоялась презентация первого российско-британского оркестра, названного в честь композиторов Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена, говорится в сообщении «Роснефти», которая вместе с BP оказала проекту поддержку.
Обновлено в 16:26
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Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Происшествия
В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев
В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги.
Обновлено в 12:32
Кино
Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
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Политика
Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи
"Циничной ложью" назвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй слова президента России Владимира Путина о крахе либеральной идеи.
Обновлено в 16:39
Происшествия
В Ираке застрелили двух турецких дипломатов
Как минимум два сотрудника дипкорпуса Турции, включая вице-консула, были убиты в столице иракского Курдистана Эрбиле в результате нападения.
Обновлено в 10:40
Политика
Мост в Станице Луганской будет восстановлен
Обновлено в 15:18