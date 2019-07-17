По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.

Политика Зеленский видит в освобождении моряков шаг к началу диалога с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение 24 украинских моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы, могло быт стать шагом к восстановлению диалога между Москвой и Киевом.

Политика МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".

Спорт Маргарита Мамун объявила о беременности Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила, что она с мужем пловцом Александром Сухоруковым ждут ребенка.

Футбол «Русенборг», БАТЭ и «Карабах» прошли во второй круг Лиги чемпионов В европейской Лиге чемпионов завершается первый квалификационный раунд в котором участвуют наиболее слабые команды.

Экономика Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.

Общество Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку Жительница Чечни Заира Сугаипова опровергла информацию ряда СМИ о том, что ее насильно вывезли из Москвы на родину для выдачи замуж.

Авто В Сети показали обновленный Hyundai Solaris Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.

Происшествия СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Политика Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Футбол Нигерия в восьмой раз в истории выиграла бронзу Кубка Африки Сборная Туниса уступила команде Нигерии в матче за бронзу Кубка африканский наций.

Экономика ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".

Политика Зеленский объяснил свое поведение желанием быть ближе к народу Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, опубликовал видеоинтервью, в котором объяснил свое публичное поведение.

Политика В отношении Порошенко завели 11 уголовных дел «Совершенно секретно»: Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и членов его команды возбуждено 11 уголовных дел.

Экономика Чистая прибыль Bank of America в I полугодии выросла на 8% Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2019 года выросла на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года и составила 13,978 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка.

Авто Ford показал первый пикап в мире эмодзи Американский автопроизводитель выпустил рекламный ролик о компактном и «квадратном» пикапе, который обещает показать очень скоро.

Политика Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.

Космос «Сотбис» продаёт записи высадки на Луну На аукционе «Сотбис» в скором времени будут проданы видеозаписи исторической высадки на Луну космонавтов NASA.

Музыка В Лондоне представили первый российско-британский оркестр В Лондоне состоялась презентация первого российско-британского оркестра, названного в честь композиторов Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена, говорится в сообщении «Роснефти», которая вместе с BP оказала проекту поддержку.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Происшествия В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги.

Кино Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.

Политика Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи "Циничной ложью" назвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй слова президента России Владимира Путина о крахе либеральной идеи.