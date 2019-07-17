Футбол
«Лацио» вновь заинтересовался АзмуномСоветский спорт вчера в 16:13
По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:43, Вашингтон
Политика
Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено вчера в 10:02
Армия и оружие
Пентагон отправил на границу с Мексикой еще две тысячи военнослужащих
В настоящее время на границе с Мексикой несут службу около 4,5 тысячи американских военных и нацгвардейцев Представитель Министерства обороны США Крис Митчелл сообщил, что руководство Пентагона одобрило запрос об отправке дополнительного контингента на границу с Мексикой, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
В США увидели угрозу национальной безопасности в приложении FaceApp
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Общество
Свердловчан 18 июля предупредили о сильных дождях на севере региона
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 21:49
Общество
В Приморье нашли скалу из «Короля Льва»
Леопард по имени Тайфун попал на видео в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье на каменном выступе, который ученым напомнил знаменитую скалу из мультфильма "Король Лев", сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено вчера в 20:03
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Жители Кировской области получили письма о своей смерти
Жители Яранска в Кировской области получили письма о своей смерти. Об этом сообщил портал «Про город Киров».
Обновлено вчера в 07:37
Наука
Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана
При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено вчера в 16:25
Авто
Дилер LADA начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы»
Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено вчера в 09:06
Футбол
Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу» за 2,5 млн евро
Трансфер 21-летнего уругвайца обойдется французскому клубу в 2,5 миллиона евро, сообщает L’Équipe со ссылкой на уругвайские СМИ.
Обновлено вчера в 21:18
Наука
Стартап Илона Маска раскрыл план по подключению мозга к компьютеру
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
В Башкирии женщина утопила в бане свою 4-месячную дочь
В Караидельском районе женщина убила свою 4-месячную дочь. Тело ребенка обнаружили ее муж и сын после возвращения домой.
Обновлено вчера в 11:28
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
В Кузбассе из-за обрушения породы в шахте погиб горняк
В Кузбассе в угольной шахте Анжерская-Южная произошло обрушение породы в вентиляционном штреке.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Иран пообещал сохранить ядерную сделку
Иран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров, заявил глава МИД страны Джавад Зариф.
Обновлено в 00:34
Технологии
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств
Обновлено вчера в 09:47
Политика
В Кремле оценили идею конфискации имущества у коррупционеров
Дмитрий Песков отреагировал на предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров и предоставлении доступа к банковской тайне на стадии доследственных проверок.
Обновлено 16 июля в 08:19
Авто
На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы ТЗА
Обновлено вчера в 04:32
Политика
В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35
МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Авто
Стали известны цены нового SsangYong Tivoli LE Special Edition
Британские клиенты марки уже могут оформить заказ специального издания SsangYong Tivoli LE Special Edition.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Мадуро в этом году посетит Россию
Обновлено вчера в 14:50
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A10s получит три камеры и батарею на 4000 мА·ч
Модель Galaxy A10, напомним, оснащена одинарной основной камерой на 13 млн пикселей, фронтальной 5-мегапиксельной камерой и батареей ёмкостью 3400 мА·ч.
Обновлено в 00:11
Политика
В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Как удалось выяснить журналистам РИА Новости, тюрьма, прозванная «библиотекой», находилась на территории Мариуполя и принадлежала запрещенному в РФ нацбатальону «Азов» при негласном покровительстве Службы безопасности Украины, что подтвердили как ее сотрудники, так и бывшие узники.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Трамп прокомментировал итоги голосования по резолюции об импичменте
Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал то, что Конгресс США проголосовал против рассмотрения резолюции по импичменту.
Обновлено вчера в 20:36