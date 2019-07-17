Футбол

«Лацио» вновь заинтересовался АзмуномСоветский спорт вчера в 16:13

По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.
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СМИ: «Лацио» снова интересуется Азмуном

Sportbox.RUвчера в 16:34

СМИ: «Лацио» снова интересуется Азмуном

Матч ТВвчера в 16:34

«Лацио» хочет купить Азмуна у «Зенита»

Газета.Ruвчера в 15:43

«Лацио» возобновил интерес к Азмуну

Sport.ruвчера в 16:00

Азмуном и Фернандо интересуются в Серии А, «Спартак» и «Яндекс»

Чемпионатвчера в 17:00

Источник: «Лацио» возобновил интерес к Азмуну

Спорт-Экспрессвчера в 15:54

«Лацио» вновь заинтересовался Азмуном

Советский спортвчера в 16:13
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Политика

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Обновлено вчера в 10:02
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Пентагон отправил на границу с Мексикой еще две тысячи военнослужащих

В настоящее время на границе с Мексикой несут службу около 4,5 тысячи американских военных и нацгвардейцев Представитель Министерства обороны США Крис Митчелл сообщил, что руководство Пентагона одобрило запрос об отправке дополнительного контингента на границу с Мексикой, передает Reuters.
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Политика

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Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Общество

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Политика

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Общество

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Леопард по имени Тайфун попал на видео в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье на каменном выступе, который ученым напомнил знаменитую скалу из мультфильма "Король Лев", сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено вчера в 20:03
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено вчера в 12:34
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Жители Кировской области получили письма о своей смерти

Жители Яранска в Кировской области получили письма о своей смерти. Об этом сообщил портал «Про город Киров».
Обновлено вчера в 07:37
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Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана

При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено вчера в 16:25
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Дилер LADA начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы»

Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
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Футбол

Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу» за 2,5 млн евро

Трансфер 21-летнего уругвайца обойдется французскому клубу в 2,5 миллиона евро, сообщает L’Équipe со ссылкой на уругвайские СМИ.
Обновлено вчера в 21:18
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Стартап Илона Маска раскрыл план по подключению мозга к компьютеру

Обновлено вчера в 07:29
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В Башкирии женщина утопила в бане свою 4-месячную дочь

В Караидельском районе женщина убила свою 4-месячную дочь. Тело ребенка обнаружили ее муж и сын после возвращения домой.
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Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
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Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
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В Кузбассе в угольной шахте Анжерская-Южная произошло обрушение породы в вентиляционном штреке.
Обновлено вчера в 14:14
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Иран пообещал сохранить ядерную сделку

Иран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров, заявил глава МИД страны Джавад Зариф.
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«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств

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В Кремле оценили идею конфискации имущества у коррупционеров

Дмитрий Песков отреагировал на предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров и предоставлении доступа к банковской тайне на стадии доследственных проверок.
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В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35

МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
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