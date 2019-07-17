Футбол

«Лацио» вновь заинтересовался АзмуномСоветский спорт вчера в 16:13

По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.
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СМИ: «Лацио» снова интересуется Азмуном

Sportbox.RUвчера в 16:34

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Спорт-Экспрессвчера в 15:54

СМИ: «Лацио» снова интересуется Азмуном

Матч ТВвчера в 16:34

«Лацио» возобновил интерес к Азмуну

Чемпионатвчера в 15:27
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:48, Вашингтон
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