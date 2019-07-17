Футбол
«Лацио» вновь заинтересовался АзмуномСоветский спорт вчера в 16:13
По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.
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