Футбол
«Лацио» вновь заинтересовался АзмуномСоветский спорт вчера в 16:13
По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:16, Вашингтон
Происшествия
Украинский телеведущий Евгений Щербаков погиб в Одессе
Журналист упал с 17-го этажа, возбуждено дело об умышленном убийстве В Одессе погиб украинский телеведущий Евгений Щербаков, по факту его гибели возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли
Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 06:15
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Обновлено в 02:36
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Гаджеты
Модули DDR4-памяти GeIL EVO X II получили RGB-подсветку
Обновлено в 08:08
Происшествия
Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.
Обновлено в 01:58
Кино
Барецкий добивается участия Панина в съемках «Брата-3»
Обновлено в 01:10
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Политика
Песков оценил идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею главы Украины Владимира Зеленского сделать проще выдачу гражданства этническим украинцам, проживающим в России, которая появилась после аналогичного предложения Москвы для Донбасса.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Авто
Lada Vesta разочаровала компанию Nokian
В конце 2015 года финская компания Nokian приобрела несколько седанов Lada Vesta.
Обновлено в 06:20
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Финансы
Нацбанк Украины снизил учётную ставку
Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17,5 до 17%. Как сообщает Liga.net, об этом на брифинге объявил глава НБУ Яков Смолий.
Обновлено в 07:23
Авто
АвтоВАЗ остановит производство на три недели
«АвтоВАЗ» и завод LADA Ижевск уходят в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 22 июля по 11 августа 2019 года.
Обновлено в 03:50
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Наука
Австралийские муравьи готовятся к экологическому Армагеддону
Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Футбол
Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА
Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 07:19
Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Энергетика
Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводы
Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, его цитирует «Интерфакс».
Обновлено в 07:48
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Политика
Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете
Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.
Обновлено в 06:32
Теннис
Шарапова заявлена для участия в US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова попала в заявку на Открытый чемпионат США. Об этом сообщается на сайте турнира.
Обновлено в 02:29
Политика
В Кремле будут рады пирогу турецкого кондитера, заявил Песков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу от турецкого кондитера, но не знают ничего про его возможную отправку в Москву.
Обновлено в 05:33