«Лацио» вновь обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка ИталииГазета.Ru вчера в 17:46

Закончилась ответная встреча полуфинала Кубка Италии между "Миланом" и "Лацио", сообщает "Советский спорт". Матч состоялся на "Сан-Сиро" и закончился победой римлян со счетом 1:0. Единственный гол в игре оформил Хоакин Корреа с подачи Чиро Иммобиле.

«Лацио» вновь обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка Италии

Политика Из-за России Украина потребовала экстренное заседание Совбеза ООН Украинская сторона обратилась в Совбез ООН с просьбой о проведении экстренного заседания из-за решения России упростить получение гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Политика Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский.

Политика Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.

Политика Экс-глава СВР рассказал, как поставил ЦРУ на место Бывший директор Службы внешней разведки РФ, генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников в начале 1994 года в сложной ситуации самостоятельно принял решение о высылке из России резидента ЦРУ США в Москве, которое поддержал президент Борис Ельцин.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.

Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Здоровье Диетолог объяснил рост числа россиян с ожирением По данным Роспотребнадзора за восемь лет число россиян, страдающих ожирением, выросло в два раза: этим заболеванием сейчас страдает каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина в стране.

Армия и оружие Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому Японское издание Nikkei сообщает, что американские специалисты нашли уязвимость в программном обеспечении истребителей F-35A Lightning II и F-22 Raptor.

ЖКХ Москвичи на mos.ru могут узнать график отключения горячей воды График сезонного отключения горячей воды можно посмотреть на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Здоровье Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.

Шоу-бизнес Ксения Бородина довела до слез бросившего своего сына Илью Яббарова Ксения Бородина на съемках программы, посвященной проекту «Дом-2», довела до слез Илью Яббарова, бросившего своего маленького сына.

Политика Общий ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей Общий ущерб от природных пожаров в Забайкалье оценивается в 1 млрд рублей, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Осипов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Чите.

Энергетика Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.

Здоровье В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.

Музыка Пугачева поблагодарила Серебренникова Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова и артистов за концерт-посвящение "Наша Алла", который состоялся в "Гоголь-центре", и призналась, что была приятно шокирована выступлением.

Хоккей Овечкин, Орлов и Кузнецов вызваны в сборную России Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), хоккеисты «Кэпиталз» Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов вызваны в национальную команду, которая примет участие в чемпионате мира-2019.

Политика В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине» Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.

Религия Православные христиане отмечают Чистый четверг Сегодня верующие отмечают Чистый четверг, сообщает телеканал «МИР 24».

Политика Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Путешествия Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».

Происшествия Очередной взрыв прогремел на Шри-Ланке Утром 25 апреля прогремел новый взрыв неподалеку от столицы Шри-Ланки — Коломбо. Об этом сообщает телеканал News 1st.

Политика В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.

Происшествия Страшное ДТП у Южного автовокзала Екатеринбурга – есть жертвы Утром 25 апреля в Екатеринбурге рядом с ТЦ "Мегаполис" произошло ДТП с участием двух машин - столкнулись Renault Kaptur и Chevrolet.