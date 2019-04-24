«Лацио» вновь обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка ИталииГазета.Ru вчера в 17:46

Закончилась ответная встреча полуфинала Кубка Италии между "Миланом" и "Лацио", сообщает "Советский спорт". Матч состоялся на "Сан-Сиро" и закончился победой римлян со счетом 1:0. Единственный гол в игре оформил Хоакин Корреа с подачи Чиро Иммобиле.

«Лацио» вновь обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка Италии

Политика Госдеп обвинил Путина в провокации в Донбассе В Госдепартаменте США осудили указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения жителями Донбасса российского гражданства.

Общество Назван возраст россиян, чаще всего берущих микрозаймы Россиянами в возрасте 18–24 лет в первом квартале 2019 года было подано 27,6% заявок на микрозайм, а средняя запрашиваемая ими сумма составляет 8000 рублей.

Политика В Раде требуют наказать Путина за помощь Донбассу В Верховной раде потребовали наказать президента России Владимира Путина за указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли Гол в ворота своего бывшего клуба отправил Джастин Уильямс. «Каролина» стала последним участником второго раунда плей-офф НХЛ.

Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.

Политика МВД объяснило порядок получения российских паспортов жителям ДНР и ЛНР Обратиться с заявлением о получении российского паспорта жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогут без отказа от действующего украинского гражданства.

Происшествия В МВД предложили убрать из УК статью о преднамеренном банкротстве Идея об исключении из Уголовного кодекса статей о преднамеренном и фиктивном банкротстве (196 и 197) прозвучала в среду на заседании президиума Общественного совета при министерстве, сообщает ТАСС.

Наука В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.

Происшествия Карлоса Гона во второй раз выпустят под залог из тюрьмы Окружной суд Токио принял решение выпустить под залог из тюрьмы бывшего руководителя альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона.

Путешествия Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре.

Происшествия Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.

Политика Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.

Политика Путин прибыл во Владивосток для переговоров с Ким Чен Ыном Президент России Владимир Путин, который ранее в четверг провел в Чите совещание по ликвидации последствий природных пожаров, прибыл во Владивосток.

Экономика Кудрин предложил распределять между регионами часть доходов от НДС Часть налога на добавленную стоимость необходимо распределять между регионами России, заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

Экономика Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Здоровье В Волгоградской области увеличат количество вертолётов санавиации В 2024 году планируется увеличить вдвое количество вылетов воздушной скорой. Для этого необходимо нарастить парк медицинских вертолетов.

Энергетика Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.

Политика «Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Шоу-бизнес Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.

Авто Renault Kaptur обновился, но не подорожал Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.

Происшествия В Хабаровске обрушилась часть жилого дома Часть двухэтажного жилого дома обрушилась на площади 40 квадратных метров в Хабаровске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Bloomberg раскрыл план Путина сохранить власть после 2024 года Президент Владимир Путин может искать за пределами России механизм для удержания власти после окончания его текущего срока в 2024 году.

Футбол Ван Дейк получит награду лучшему игроку года по версии ПФА Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк получит награду лучшему игроку года по версии Профессиональной футбольной ассоциации.

Политика Названа сумма ущерба от пожаров в Забайкалье Врио главы Забайкальского края Александр Осипов на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ущерб от пожаров в регионе достиг миллиарда рублей.