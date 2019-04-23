Футбол

«Лацио» вновь обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка ИталииГазета.Ru 17:46

Милан — Лацио
0 – 1
Матч завершён
Кубок Италии, Полуфинал, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
15′
Сергей Милинкович-Савич
Марко Пароло
37′
Луис Фелипе
Давиде Калабрия
Андреа Конти
40′
58′
Хоакин Корреа
Самуэль Кастильехо
Хакан Чалханоглу
58′
Маттиа Кальдара
Патрик Кутроне
65′
Матео Мусаккьо
70′
74′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
78′
Фелипе Кайседо
Тьемуэ Бакайоко
80′
85′
Луис Альберто
Милан Бадель
Закончилась ответная встреча полуфинала Кубка Италии между "Миланом" и "Лацио", сообщает "Советский спорт". Матч состоялся на "Сан-Сиро" и закончился победой римлян со счетом 1:0. Единственный гол в игре оформил Хоакин Корреа с подачи Чиро Иммобиле.
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