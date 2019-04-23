«Лацио» вновь обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка ИталииГазета.Ru 17:46

Закончилась ответная встреча полуфинала Кубка Италии между "Миланом" и "Лацио", сообщает "Советский спорт". Матч состоялся на "Сан-Сиро" и закончился победой римлян со счетом 1:0. Единственный гол в игре оформил Хоакин Корреа с подачи Чиро Иммобиле.

«Лацио» вновь обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка Италии

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