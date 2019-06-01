Футбол
«Лацио» ведет переговоры с ГаттузоSport24.ru 10:04
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Лацио». Как сообщает Sky Sport Italia, руководство римского клуба ведет переговоры с тренером. Контракт нынешнего главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги истекает через год, но новый пока не подписан.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия
В Дзержинске потушили пожар на оборонном заводе
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Стоцкая рассказала об отношениях с Киркоровым
Певица и актриса Анастасия Стоцкая рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым.
Обновлено в 11:59
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Пожар на месте столкновения поезда и грузовика в Адыгее потушен
Пожар на месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной в Адыгее полностью ликвидирован, задержано движение двух пассажирских поездов, в которых находятся свыше 340 пассажиров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 10:59
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
Экономика
Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей
Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Здоровье
Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
Снимок с торжества разместила в Instagram директор и худрук театра Надежда Бабкина, тоже поздравившая Королеву.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Единоборства
Хандожко одержал победу в дебютном поединке в UFC
Российский боец полусреднего веса Сергей Хандожко с победы начал карьеру в UFC.
Обновлено в 13:21
Футбол
Московское «Динамо» подписало Кадири
Кадири выступает за тульский "Арсенал" с лета 2018 года на правах аренды.
Обновлено в 11:06
Футбол
«Рома» получит 5 млн евро, если «Ливерпуль» победит в Лиге чемпионов
"Рома" после финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" может заработать 5 млн евро.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
Обновлено в 08:04
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на финал ЛЧ
Мохаммед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино выйдут в стартовом составе "Ливерпуля" в финальном матче футбольной Лиги чемпионов против лондонского "Тоттенхэма", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:09
Экономика
Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше
Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
Обновлено в 12:49
Общество
С 1 июня россиян ждет ряд изменений в законах
Нововведения с 1 июня коснулись и россиян, желающих произвести автотюнинг своего авто.
Обновлено в 07:53
Экономика
Bloomberg: биткоин признан бесполезным
На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
ЧП в Забайкалье: С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
В Забайкальском крае на станции Куэнга Могочинского района с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда, пишет Газета.ру.
Обновлено в 04:00
Футбол
Сулейманов покинул расположение молодежной сборной России из-за травмы
Полузащитник молодежной сборной России по футболу Магомед-Шапи Сулейманов из-за травмы не сможет принять участие в контрольном матче с командой Чехии, который состоится 5 июня в Австрии.
Обновлено в 12:05
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Луценко высказался по вопросам, которые рассматривались на заседании СНБО без него
Генерального прокурора Украины Юрия Луценко на заседание СНБО не пригласили, но он всё равно выступил На своей странице в Facebook глава ГПУ написал, о чём хотел рассказать на на заседании 31 мая, посвящённом энергетике, если бы секретарь СНБО Александр Данилюк "не забыл его пригласить".
Обновлено в 08:34
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии
Обновлено вчера в 10:29
Культура
Мединский предложил объявить 2021 год в России Годом музеев
Министр культуры России Владимир Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев, его инициативу поддержал Союз музеев России, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Обновлено в 12:56
Общество
Москвичей предупредили об опасной погоде
"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:43
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00