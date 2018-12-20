Футбол

«Лацио» в компенсированное время матча упустил победу над «Сампдорией»
Советский спорт
16:33

Лацио — Сампдория
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Фелипе Кайседо
6′
21′
Фабио Куальярелла
40′
Бартош Берешиньски
Чиро Иммобиле
45′
Милан Бадель
Хоакин Корреа
52′
Фелипе Кайседо
Данило Катальди
52′
57′
Эмиль Аудеро
66′
Джанлука Капрари
Давид Ковнацки
Уоллес Сантос
69′
70′
Деннис Прат
Якуб Янкто
Уоллес Сантос
Луис Альберто
76′
Франческо Ачерби
79′
82′
Гастон Рамирес
Риккардо Сапонара
90′+1′
Кароль Линетти
90′+2′
Бартош Берешиньски
90′+5′
Йоахим Андерсен
Чиро Иммобиле
90′+6′
90′+9′
Риккардо Сапонара
90′+11′
Риккардо Сапонара
У команды из Генуи отличились Фабио Квальярелла (21) и Риккардо Сапонара (90+9). Отметим, что в компенсированное время матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Бартош Берешиньски.
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