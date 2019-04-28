Футбол
«Лацио» в большинстве обыграл «Сампдорию»Евро-футбол.ру 14:34
|3′
Фелипе Кайседо
Омар Колли
Лоренцо Тонелли
|16′
|19′
Фелипе Кайседо
Алекс Феррари
|21′
Гастон Рамирес
|23′
|32′
Франческо Ачерби
Гастон Рамирес
|45′
Кароль Линетти
Якуб Янкто
|46′
Фабио Куальярелла
|57′
|64′
Фелипе Кайседо
Чиро Иммобиле
|68′
Ромуло Соуза
Адам Марушич
|71′
Уоллес Сантос
Лоренцо Тонелли
|74′
|78′
Данило Катальди
Милан Бадель
Якопо Сала
Маноло Габбьядини
|82′
Никола Мурру
|90′
|90′+2′
Сенад Лулич
Якопо Сала
|90′+2′
|55%
|Владение мячом
|45%
|88%
|Процент точных передач
|84%
|7
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|4
|3
|Отборы
|10
|11
|Фолы
|11
|6
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Сампдория
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Аудеро
23
Габбьядини
25
Феррари
26
Тонелли
29
Мурру
10
Прат
6
Экдаль
11
Рамирес
14
Янкто
92
Дефрель
27
Куальярелла
1
Стракоша
13
Уоллес
33
Ачерби
15
Баштуш
77
Марушич
16
Пароло
6
Лейва
25
Бадель
19
Лулич
11
Корреа
17
Иммобиле
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
"Лацио" продолжает биться за еврокубки после выездной победы против конкурентов из "Сампдории". Римляне благодаря дублю Фелипе Кайседо забили два мяча к 19-й минуте, а на второй тайм вышли в большинстве. Соперник ответил голом ветерана Фабио Квальяреллы и не смог спасти игры - 1:2.
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