Футбол
«Лацио» в большинстве обыграл «Сампдорию»Евро-футбол.ру 14:34
|3′
Фелипе Кайседо
Омар Колли
Лоренцо Тонелли
|16′
|19′
Фелипе Кайседо
Алекс Феррари
|21′
Гастон Рамирес
|23′
|32′
Франческо Ачерби
Гастон Рамирес
|45′
Кароль Линетти
Якуб Янкто
|46′
Фабио Куальярелла
|57′
|64′
Фелипе Кайседо
Чиро Иммобиле
|68′
Ромуло Соуза
Адам Марушич
|71′
Уоллес Сантос
Лоренцо Тонелли
|74′
|78′
Данило Катальди
Милан Бадель
Якопо Сала
Маноло Габбьядини
|82′
Никола Мурру
|90′
|90′+2′
Сенад Лулич
Якопо Сала
|90′+2′
|55%
|Владение мячом
|45%
|88%
|Процент точных передач
|84%
|7
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|4
|3
|Отборы
|10
|11
|Фолы
|11
|6
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Сампдория
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Аудеро
23
Габбьядини
25
Феррари
26
Тонелли
29
Мурру
10
Прат
6
Экдаль
11
Рамирес
14
Янкто
92
Дефрель
27
Куальярелла
1
Стракоша
13
Уоллес
33
Ачерби
15
Баштуш
77
Марушич
16
Пароло
6
Лейва
25
Бадель
19
Лулич
11
Корреа
17
Иммобиле
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
"Лацио" продолжает биться за еврокубки после выездной победы против конкурентов из "Сампдории". Римляне благодаря дублю Фелипе Кайседо забили два мяча к 19-й минуте, а на второй тайм вышли в большинстве. Соперник ответил голом ветерана Фабио Квальяреллы и не смог спасти игры - 1:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:57, Ашберн
Армия и оружие
ДНР: украинские боевики продолжают истреблять друг друга
Справка: Народная милиция ДНР регулярно получает от своих источников в ВСУ о кровавых разборках среди украинских карателей, часто они происходят на почве беспробудного пьянства или под воздействием наркотических веществ.
Обновлено в 11:42
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Футбол
«Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
«Краснодар» в домашнем матче первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 апреля одержал победу со счетом 2:0 над московским ЦСКА.
Обновлено в 14:22
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:22
Футбол
«Марсель» проиграл «Нанту», Балотелли отметился забитым голом
«Марсель» уступил «Нанту» в матче 34-го тура чемпионата Франции. «Марсель» (54 очка) располагается на пятом месте, «Нант» (43 очка) - 12-й.
Обновлено в 16:56
Политика
В Британии планируют ввести новые ограничения против России и Китая
Британское правительство планирует разработать меры по противодействию иностранному влиянию, которые затронут Россию и Китай.
Обновлено в 15:15
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Футбол
Стерлинг признан лучшим молодым игроком года в английском футболе
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим молодым игроком (до 23 лет) года в английском футболе по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).
Обновлено в 17:30
Общество
В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено в 16:39
Экономика
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Согласно проведенному для «Ленты.ру» исследованию компании «Метриум Премиум», в 2018 году в продажу в закрытом режиме поступили 46 процентов всех новых элитных проектов.
Обновлено в 17:06
Транспорт
«Платон» проследит за автобусами
На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Политика
Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию
Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
Политика
На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 11:54
Политика
Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов
Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка
Обновлено в 14:42
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга
Как передает в ночь на воскресенье агентство ТАСС, в Финском заливе у берегов северной столицы затонул катер, спасатели разыскивают человека, который был на судне.
Обновлено вчера в 18:52
Наука
Ученые рассказали, к чему приводят недосып и стресс на работе
Специалисты Мюнхенского технического университета сообщили, что недосып и стресс на работе приводят к повышению втрое риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы работников с гипертонией.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье
Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Обновлено в 09:46
Транспорт
Несколько улиц перекроют в Москве из-за ночных репетиций парада Победы
В центре Москвы из-за репетиций парада Победы будут перекрыты несколько улиц. Это произойдет 29 апреля и 4 мая.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой
Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Экономика
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено 26 апреля в 08:56
Футбол
«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»
Обновлено в 14:04