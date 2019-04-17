Футбол

«Лацио» уверенно переиграл «Удинезе»Евро-футбол.ру вчера в 14:57

Лацио — Удинезе
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Фелипе Кайседо
21′
Сандро
24′
Луис Фелипе
28′
46′
Сванте Ингельссон
Марко Д′Алессандро
58′
Эммануэль Агеманг-Баду
Лукаш Теодорчик
Фелипе Кайседо
Милан Бадель
68′
74′
Родриго Де Пауль
Себастьен Де Майо
Лукас Лейва
78′
Лукас Лейва
Бруну Жордау
79′
Луис Фелипе
Уоллес Сантос
83′
В чемпионате Италии завершился перенесённый матч 25-го тура между "Лацио" и "Удинезе". Судьба игры была решена за три минуты в середине первого тайма. Фелипе Кайседо стал автором победного мяча и тут же в ворота гостей мяча влетел от Сандро Раньери - 2:0.
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