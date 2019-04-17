Футбол
«Лацио» уверенно переиграл «Удинезе»Евро-футбол.ру вчера в 14:57
Фелипе Кайседо
|21′
Сандро
|24′
Луис Фелипе
|28′
|46′
Сванте Ингельссон
Марко Д′Алессандро
|58′
Эммануэль Агеманг-Баду
Лукаш Теодорчик
Фелипе Кайседо
Милан Бадель
|68′
|74′
Родриго Де Пауль
Себастьен Де Майо
Лукас Лейва
|78′
Лукас Лейва
Бруну Жордау
|79′
Луис Фелипе
Уоллес Сантос
|83′
|55%
|Владение мячом
|45%
|83%
|Процент точных передач
|86%
|10
|Удары в сторону ворот
|7
|7
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|5
|14
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|17
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
1
Стракоша
4
Габаррон
13
Уоллес
33
Ачерби
27
Ромуло
16
Пароло
21
Милинкович-Савич
66
Жордау
19
Лулич
17
Иммобиле
25
Бадель
1
Муссо
19
Ларсен
5
Трост-Эконг
24
Уилмот
77
Д'Алессандро
30
Сандро
91
Теодорчик
38
Мандрагора
90
Зегелар
87
Де Майо
15
Лазанья
Удинезе
Расстановка 3‑5‑2
В чемпионате Италии завершился перенесённый матч 25-го тура между "Лацио" и "Удинезе". Судьба игры была решена за три минуты в середине первого тайма. Фелипе Кайседо стал автором победного мяча и тут же в ворота гостей мяча влетел от Сандро Раньери - 2:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Лацио» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Италии 17 апреля 2019 года
LiveSport.ru16 апреля в 06:56
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Наука
Древние отложения мочи позволили уточнить, когда возникло скотоводство
Археологи из Колумбийского университета изучили окаменевшие отложения мочи домашних животных на одной из древнейших стоянок людей Ашыклы Хеюк в Турции.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Подростки в Омске напали на старика и избили школьников
Обновлено в 05:26
Игры
3D Realms опубликовали 20 минут геймплея ожидаемой WRATH: Aeon of Ruin
Специалисты компании 3D Realms, которые являются создателями игры Duke Nukem 3D, опубликовали видеоролик, в котором продемонстрировано более 20 минут обновленного геймплея своего нового игрового шутера от первого лица под названием WRATH: Aeon of Ruin.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Телеведущая Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой
35-летняя звезда стала мамой уже в четвертый раз. Пополнение в ее семье произошло 17 апреля, в районе трех часов дня.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Людей застрелили при нападении на автобус в Пакистане
Обновлено в 03:13
Авто
Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей
Российскими аналитиками был составлен список регионов страны, которые лидируют по продажам подержанных легковых машин по результатам первого квартала текущего года.
Обновлено в 03:49
Кино
Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Наука
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией автобуса с туристами из Германии на острове Мадейра.
Обновлено в 06:43
Экономика
Менее половины россиян считают себя средним классом
Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
Обновлено вчера в 18:00
Авто
Определился победитель конкурса «World Car of the Year — 2019»
В 2019 году абсолютным победителем является британский электромобиль Jaguar I-Pace, который забрал награды сразу в трех категориях: «Автомобиль года», «Дизайн года» и «Самый экологичный автомобиль».
Обновлено в 05:42
Экономика
В Смольном сообщили о новом скачке тарифов на услуги ЖКХ в Петербурге
С 1 июля 2019 года власти Санкт-Петербурга намерены вновь повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В московскую редакцию «Росбалта» пришли с обысками
Полиция проводит обыски в московской редакции информационного агентства "Росбалт", правоохранители не пускают в нее посетителей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Гаджеты
Связной несколько минут продавал iPhone по 6 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам – например, iPhone 8 с объемом памяти 64 Gb можно было заказать за 5,99 тысячи рублей, архивные телефоны – от 49 рублей.
Обновлено в 07:03
Общество
В Петербурге появилась фреска с изображением Нотр-Дама до пожара
Лукьянов добавил, что на днях собирается на этой же стене разместить фреску с изображением собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка (Троицкий собор) — одного из крупнейших храмов Петербурга, где пожар в 2006 году уничтожил главный купол.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
ВДВ первыми получили новые АК-12
«Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», – пояснил собеседник ТАСС.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Двигатель самолета загорелся во Внукове
В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Писателя Быкова госпитализировали
Писателя, поэта и публициста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе.
Обновлено вчера в 05:05
Шоу-бизнес
Гела Месхи рассказал о проблеме в браке с Екатериной Климовой
View this post on Instagram #руссотуристообликоморале A post shared by Ekaterina Klimova (@klimovagram) on Mar 19, 2019 at 11:30pm PDT Как и любая пара, артисты иногда конфликтуют и не сходятся во мнение, однако главной проблемой в браке Гела Месхи считает несовпадение рабочих графиков, поскольку чаще всего они задействованы в разных проектах.
Обновлено в 05:58
Авто
Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Экономика
Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным
Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.
Обновлено в 06:56
Экономика
Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира
Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Здоровье
В Новокузнецке появится филиал кемеровского кардиодиспансера
Новокузнецкий филиал Кемеровского областного кардиологического диспансера начнет работу в полную мощность в 2021 году.
Обновлено в 06:43
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцем
Полузащитник столичного «Спартака» Аяз Гулиев сделал официальное заявление по поводу инцидента с гражданином США на одной из улиц Москвы.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании
Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуируют после получения анонимного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе музея.
Обновлено в 04:11