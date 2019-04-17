Футбол

«Лацио» обыграл «Удинезе» в серии АМатч ТВ 15:21

Лацио — Удинезе
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Фелипе Кайседо
21′
Сандро
24′
Луис Фелипе
28′
46′
Сванте Ингельссон
Марко Д′Алессандро
58′
Эммануэль Агеманг-Баду
Лукаш Теодорчик
Фелипе Кайседо
Милан Бадель
68′
74′
Родриго Де Пауль
Себастьен Де Майо
Лукас Лейва
78′
Лукас Лейва
Бруну Жордау
79′
Луис Фелипе
Уоллес Сантос
83′
В рамках отложенного матча 25-го тура серии А «Лацио» добился победы на домашнем стадионе над «Удинезе». Оба забитых мяча хозяев уложились в промежуток между 21-й и 24 минутой. Сначала счет в матче открыл Фелипе Кайседо, а через три минуты Сандро отправил мяч в собственные ворота.
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