«Лацио» обыграл «Удинезе» в серии АМатч ТВ 15:21

В рамках отложенного матча 25-го тура серии А «Лацио» добился победы на домашнем стадионе над «Удинезе». Оба забитых мяча хозяев уложились в промежуток между 21-й и 24 минутой. Сначала счет в матче открыл Фелипе Кайседо, а через три минуты Сандро отправил мяч в собственные ворота.

«Лацио» обыграл «Удинезе» в серии А

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