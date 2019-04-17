Футбол
«Лацио» уверенно переиграл «Удинезе»Евро-футбол.ру 14:57
Фелипе Кайседо
|21′
Сандро
|24′
Луис Фелипе
|28′
|46′
Сванте Ингельссон
Марко Д′Алессандро
|58′
Эммануэль Агеманг-Баду
Лукаш Теодорчик
Фелипе Кайседо
Милан Бадель
|68′
|74′
Родриго Де Пауль
Себастьен Де Майо
Лукас Лейва
|78′
Лукас Лейва
Бруну Жордау
|79′
Луис Фелипе
Уоллес Сантос
|83′
|55%
|Владение мячом
|45%
|83%
|Процент точных передач
|86%
|10
|Удары в сторону ворот
|7
|7
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|5
|14
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|17
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
1
Стракоша
4
Габаррон
13
Уоллес
33
Ачерби
27
Ромуло
16
Пароло
21
Милинкович-Савич
66
Жордау
19
Лулич
17
Иммобиле
25
Бадель
1
Муссо
19
Ларсен
5
Трост-Эконг
24
Уилмот
77
Д'Алессандро
30
Сандро
91
Теодорчик
38
Мандрагора
90
Зегелар
87
Де Майо
15
Лазанья
Удинезе
Расстановка 3‑5‑2
В чемпионате Италии завершился перенесённый матч 25-го тура между "Лацио" и "Удинезе". Судьба игры была решена за три минуты в середине первого тайма. Фелипе Кайседо стал автором победного мяча и тут же в ворота гостей мяча влетел от Сандро Раньери - 2:0.
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«Лацио» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Италии 17 апреля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 06:56
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