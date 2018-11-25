Футбол

«Лацио» ушло от поражения в игре с «Миланом» на 94-й минуте
Спорт-Экспресс
14:00

Лацио — Милан
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Стадио Олимпико»
Сергей Милинкович-Савич
33′
Луис Альберто
Хоакин Корреа
65′
Сергей Милинкович-Савич
Джордан Лукаку
65′
78′
Франк Кессиэ
Штефан Раду
Фелипе Кайседо
82′
86′
Джанлуиджи Доннарумма
Хоакин Корреа
90′+4′
"Лацио" и "Милан" сыграли вничью в матче 13-го тура серии A. Красно-черные открыли счет на 78-й минуте, римская команда ушла от поражения на четвертой добавленной минуте. "Лацио" занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии, "Милан" идет пятым, отставая на 1 очко.
Спорт-Экспресс14:00

Подробнее о событии

«Лацио» ушло от поражения в игре с «Миланом» на 94-й минуте

Спорт-Экспресс14:00

«Лацио» на 94-й минуте вырвал ничью в матче «Миланом»

Советский спорт13:59

«Лацио» ушел от поражения в матче с «Миланом»

Матч ТВ13:56

«Лацио» ушел от поражения в матче с «Миланом»

Sportbox.RU13:56

«Лацио» на 4-й добавленной минуте ушел от поражения в игре с «Миланом»

Sport24.ru13:56

«Милан» упустил победу в матче с «Лацио», пропустив в концовке

Чемпионат14:00

«Лацио» остался на 4-м месте в серии А, забив «Милану» на 94-й минуте

Sports.ru13:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
Футбол

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России

Обновлено в 15:28
Футбол

Еременко пропустит около двух недель из-за травмы

Обновлено в 16:01
Футбол

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

После игры главный тренер красно-белых Олег Кононов поздравил команду с победой, а также футболисты исполнили неофициальный гимн болельщиков.
Обновлено в 15:24
Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» одержала волевую победу над «Ганновером»

Менхенгладбахская "Боруссия" нанесла крупное поражение "Ганноверу" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
Обновлено в 14:58
Футбол

Гол С. Думбия помог «Жироне» обыграть «Эспаньол» в матче Примеры

Обновлено в 14:56
Футбол

Финал Кубка Либертадорес перенесен на неопределенный срок

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение отложить проведение ответного матча финала Кубка Либертадорес по футболу между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс".
Обновлено в 16:00
Футбол

Эден Азар: «В прошлом я контактировал с „ПСЖ“»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал слухи о возможном уходе из лондонского клуба.
Обновлено в 15:52
Футбол

Игорь Черевченко: «Говорил ребятам, что нам не хватает агрессии»

Обновлено в 14:03
Футбол

«Наполи» не смог обыграть «Кьево»

Ювентус возглавляет таблицу серии А, у подопечных Массимилиано Аллегри 37 очков, далее идут Наполи (29) и Интер (28).
Обновлено в 11:36
Футбол

«Хаддерсфилд» одержал уверенную победу над «Вулверхэмптоном» в гостях

После 13 туров «Вулверхэмптон» занимает 11-е место, а «Хаддерсфилд» идет 14-м, но может опуститься в случае победы «Ньюкасла».
Обновлено в 13:24
Футбол

«Ницца» на своем поле обыграла «Лилль» в матче чемпионата Франции

"Ницца" обыграла "Лилль" в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Ницце, завершилась со счетом 2:0.
Обновлено в 13:39
Футбол

«Витесс» Леонида Слуцкого обыграл в гостях «Виллем II»

В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» в небольшом городке Тилбурге встречался с местным клубом «Виллем II».
Обновлено в 13:10
Футбол

Российский нападающий Комличенко оформил хет-трик в чемпионате Чехии

Российский нападающий футбольного клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко оформил хет-трик в матче чемпионата Чехии с командой "Сигма Оломоуц".
Обновлено в 14:39
Футбол

Полузащитник «Барселоны» может пропустить остаток сезона из-за травмы

Обновлено в 13:22
Футбол

Унаи Эмери: «Победа нам была необходима, ведь три предыдущих матча мы сыграли вничью»

Обновлено в 15:57
ещё по теме
Главное