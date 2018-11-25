Футбол

«Лацио» ушло от поражения в игре с «Миланом» на 94-й минуте
Спорт-Экспресс
14:00

Лацио — Милан
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Стадио Олимпико»
Сергей Милинкович-Савич
33′
Луис Альберто
Хоакин Корреа
65′
Сергей Милинкович-Савич
Джордан Лукаку
65′
78′
Франк Кессиэ
Штефан Раду
Фелипе Кайседо
82′
86′
Джанлуиджи Доннарумма
Хоакин Корреа
90′+4′
"Лацио" и "Милан" сыграли вничью в матче 13-го тура серии A. Красно-черные открыли счет на 78-й минуте, римская команда ушла от поражения на четвертой добавленной минуте. "Лацио" занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии, "Милан" идет пятым, отставая на 1 очко.
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