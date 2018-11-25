Футбол
Сергей Милинкович-Савич
|33′
Луис Альберто
Хоакин Корреа
|65′
Сергей Милинкович-Савич
Джордан Лукаку
|65′
|78′
Франк Кессиэ
Штефан Раду
Фелипе Кайседо
|82′
|86′
Джанлуиджи Доннарумма
Хоакин Корреа
|90′+4′
|53%
|Владение мячом
|47%
|85%
|Процент точных передач
|83%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|16
|11
|Фолы
|4
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
1
Стракоша
13
Уоллес
33
Ачерби
20
Кайседо
77
Марушич
16
Пароло
25
Бадель
5
Лукаку
19
Лулич
11
Корреа
17
Иммобиле
99
Доннарумма
20
Абате
17
Сапата
68
Родригес
2
Калабрия
79
Кессиэ
14
Бакайоко
11
Борини
8
Сусо
63
Кутроне
10
Чалханоглу
Милан
Расстановка 3‑4‑3
"Лацио" и "Милан" сыграли вничью в матче 13-го тура серии A. Красно-черные открыли счет на 78-й минуте, римская команда ушла от поражения на четвертой добавленной минуте. "Лацио" занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии, "Милан" идет пятым, отставая на 1 очко.
Спорт-Экспресс14:00
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