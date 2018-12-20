Футбол

«Лацио» сыграл вничью с «Сампдорией»
Soccer.ru
вчера в 16:33

Лацио — Сампдория
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Фелипе Кайседо
6′
21′
Фабио Куальярелла
40′
Бартош Берешиньски
Чиро Иммобиле
45′
Милан Бадель
Хоакин Корреа
52′
Фелипе Кайседо
Данило Катальди
52′
57′
Эмиль Аудеро
66′
Джанлука Капрари
Давид Ковнацки
Уоллес Сантос
69′
70′
Деннис Прат
Якуб Янкто
Уоллес Сантос
Луис Альберто
76′
Франческо Ачерби
79′
82′
Гастон Рамирес
Риккардо Сапонара
90′+1′
Кароль Линетти
90′+2′
Бартош Берешиньски
90′+5′
Йоахим Андерсен
Чиро Иммобиле
90′+6′
90′+9′
Риккардо Сапонара
90′+11′
Риккардо Сапонара
«Лацио» поделил очки с «Сампдорией» в матче 15-го тура чемпионата Италии.
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