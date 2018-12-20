Футбол
«Лацио» сыграл вничью с «Сампдорией»
«Лацио» сыграл вничью с «Сампдорией»Soccer.ruвчера в 16:33
Фелипе Кайседо
|6′
|21′
Фабио Куальярелла
|40′
Бартош Берешиньски
Чиро Иммобиле
|45′
Милан Бадель
Хоакин Корреа
|52′
Фелипе Кайседо
Данило Катальди
|52′
|57′
Эмиль Аудеро
|66′
Джанлука Капрари
Давид Ковнацки
Уоллес Сантос
|69′
|70′
Деннис Прат
Якуб Янкто
Уоллес Сантос
Луис Альберто
|76′
Франческо Ачерби
|79′
|82′
Гастон Рамирес
Риккардо Сапонара
|90′+1′
Кароль Линетти
|90′+2′
Бартош Берешиньски
|90′+5′
Йоахим Андерсен
Чиро Иммобиле
|90′+6′
|90′+9′
Риккардо Сапонара
|90′+11′
Риккардо Сапонара
|51%
|Владение мячом
|49%
|82%
|Процент точных передач
|74%
|8
|Удары в сторону ворот
|–
|10
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|8
|6
|Офсайды
|3
|10
|Угловые
|6
|18
|Отборы
|7
|12
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|6
|–
|Красные карточки
|1
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
1
Стракоша
10
Альберто
33
Ачерби
26
Раду
4
Габаррон Хиль
16
Пароло
11
Корреа
21
Милинкович-Савич
19
Лулич
32
Катальди
17
Иммобиле
1
Аудеро
24
Берешиньски
3
Андерсен
15
Колли
29
Мурру
14
Янкто
6
Экдаль
5
Сапонара
16
Линетти
27
Куальярелла
99
Ковнацки
Сампдория
Расстановка 4‑3‑1‑2
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