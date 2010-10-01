Футбол

Sports.ruSports.ru«Лацио» сыграл вничью с «Ромой» – 1:1

Кальяри — Интер
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
21′
Марцело Брозович
27′
Лаутаро Хавьер Мартинес
45′
Квадво Асамоа
Альберто Черри
Джованни Симеоне
46′
Жуан Педро
50′
Раджа Наингголан
60′
Лука Чеппителли
68′
69′
Матиас Весино
Николо Барелла
Фабио Пизакане
71′
72′
Ромелу Лукаку
Фабио Пизакане
Лукас Науэль Кастро
75′
Артур Ионица
76′
78′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
79′
Антонио Кандрева
Диего Годин
Раджа Наингголан
Лука Чигарини
85′
86′
Андреа Раноккия
Наитан Нандес
88′
2 фото
«Лацио» сыграл вничью с «Ромой» в матче 2-го тура Серии А (1:1). Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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«Лацио» сыграл вничью с «Ромой» – 1:1

Sports.ru04:39
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