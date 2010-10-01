Футбол
Sports.ru«Лацио» сыграл вничью с «Ромой» – 1:1
|21′
Марцело Брозович
|27′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|45′
Квадво Асамоа
Альберто Черри
Джованни Симеоне
|46′
Жуан Педро
|50′
Раджа Наингголан
|60′
Лука Чеппителли
|68′
|69′
Матиас Весино
Николо Барелла
Фабио Пизакане
|71′
|72′
Ромелу Лукаку
Фабио Пизакане
Лукас Науэль Кастро
|75′
Артур Ионица
|76′
|78′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
|79′
Антонио Кандрева
Диего Годин
Раджа Наингголан
Лука Чигарини
|85′
|86′
Андреа Раноккия
Наитан Нандес
|88′
|41%
|Владение мячом
|59%
|81%
|Процент точных передач
|87%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|2
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|2
|11
|Фолы
|10
|5
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Кальяри
Расстановка 3‑5‑2
90
Ольсен
29
Кастро
23
Чеппителли
15
Клаван
18
Нандес
6
Рог
8
Чигарини
21
Ионицэ
33
Пеллегрини
10
Педро
99
Симеоне
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
13
Раноккия
37
Шкриньяр
2
Годин
23
Барелла
77
Брозович
12
Сенси
18
Асамоа
16
Политано
9
Лукаку
Интер
Расстановка 3‑5‑2
«Лацио» сыграл вничью с «Ромой» в матче 2-го тура Серии А (1:1). Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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