Футбол
«Лацио» переиграл «Интер» в серии пенальтиSoccer.ru вчера в 17:52
Роберто Гальярдини
|44′
Роберто Гальярдини
Матиас Весино
|46′
|68′
Уоллес Сантос
|70′
Уоллес Сантос
Баштуш
|73′
Штефан Раду
|80′
Сенад Лулич
Риза Дурмуси
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
|81′
Матиас Весино
|82′
|86′
Адам Марушич
|87′
Сергей Милинкович-Савич
|88′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
|96′
Лукас Лейва
|101′
Луис Альберто
Марко Пароло
Маттео Политано
Седрик Соареш
|106′
Антонио Кандрева
Раджа Наингголан
|107′
|108′
Чиро Иммобиле
|109′
Чиро Иммобиле
Марцело Брозович
|111′
Квадво Асамоа
|118′
|120′+4′
Штефан Раду
Мауро Икарди
|120′+5′
|П
Интер
Расстановка 4‑3‑3
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
23
Миранда
37
Шкриньяр
18
Асамоа
10
Мартинес
8
Весино
77
Брозович
14
Наингголан
9
Икарди
2 ×
21
Соареш
1
Стракоша
15
Баштуш
33
Ачерби
26
Раду
77
Марушич
21
Милинкович-Савич
6
Лейва
16
Пароло
14
Дурмиси
17
Иммобиле
2 ×
20
Кайседо
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
"Лацио" переиграл "Интер" в четвертьфинальном матче Кубка Италии и в полуфинале сыграет с "Аталантой", которая ранее выбила из турнира "Ювентус" (3:0).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
С. Индзаги: никогда не видел, чтобы судья назначал пенальти после 122 минут игры
Чемпионатвчера в 23:37
Кубок Италии. 1/2 финала. «Лацио» сыграет с «Миланом», «Фиорентина» – с «Аталантой»
Sports.ruвчера в 19:15
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27
В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Торговый центр загорелся в дагестанском Кизляре
В городе Кизляр в Дагестане произошел пожар в трехэтажном торговом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
Обновлено в 00:28
Технологии
В работе YouTube произошел технический сбой
Известно, что из-за технических неполадок пользователи не могут осуществлять работу на сайте.
Обновлено вчера в 22:14
Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Экономика
У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей
Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.
Обновлено вчера в 14:02
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Обновлено вчера в 11:06
Авто
Toyota начала производство новых Corolla для России
На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт
«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс
«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся торговый центр
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Следователи попросили суд арестовать пятерых фигурантов дела Арашукова
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина - врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
На территории байк-центра «Ночных волков» произошел пожар
Пожар произошел в металлическом строении на улице Нижние Мневники в Москве, пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Обновлено вчера в 18:54
Интернет
Компания Google платила пользователям за возможность слежки
Корпорация Google платила деньги пользователям за доступ к содержимому смартфона и возможность слежки.
Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие
Военные пробили протоку в обвале на реке Бурея
Военнослужащие сводного отряда Минобороны пробили протоку в обвале скальных пород на Бурейском водохранилище, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Суд в Китае приговорил водителя такси к смертной казни
"Первого февраля 2019 года в 10.30 по местному времени (5.30 мск) Народный суд средней ступени города Вэньчжоу провинции Чжэцзян в ходе закрытого заседания огласил смертный приговор в отношении обвиняемого Чжун Юаня по делу об изнасиловании, ограблении и умышленном убийстве, совершенным с особой жестокостью", - говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
В России с 1 февраля проиндексирован ряд социальных выплат
В России с сегодняшнего дня размер ряда социальных выплат и компенсаций вырос на 4,3%, соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 00:32
Авто
Новый седан Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле Tesla
Судя по тизеру, опубликованному в социальных сетях японского автопроизводителя несколько часов назад, новый Subaru Legacy получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Чечне скончалась самая пожилая россиянка
Самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. Об этом заявил её внук Ильяс Абубакаров.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
На Тайване туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов
На Тайване в парке развлечений в Тайчжуне туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов мира - американской горке Gravity Max, которую еще называют "скалолаз".
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Facebook и Twitter удалили поддерживающие Иран аккаунты
Из социальных сетей Facebook и Twitter были удалены аккаунты, которые якобы вели тайную компанию в поддержку иранских властей.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
США дезинформировали ОАЭ об опасной ситуации с российским спутником
Соединенные Штаты ввели Объединенные Арабские Эмираты в заблуждение, сообщив ложную информацию о приближении российского спутника к аппарату YahSat-1B, говорится в документе Астрокосмического научного центра (АНЦ).
Обновлено вчера в 23:47
Авто
Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Общество
Раскрыта загадка гробницы Тутанхамона
Специалисты, проводившие 10-летнюю реставрацию гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона, рассказали, что загадочные пятна на стенах погребальной комнаты, обнаруженные при ее вскрытии в начале XX века, являются погибшими бактериями.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Чек среднего роста: траты в январе больше всего увеличились на АЗС
В январе 2019 года вырос средний чек на АЗС, в супермаркетах и в заведениях общепита.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Москвичи проведут «День без турникетов»
Акцию «День без турникетов» проведут в Москве с 7 по 9 февраля. Ключевой темой мероприятия станет девиз «Создаём будущее».
Обновлено в 00:59
Экономика
Amazon по итогам 2018 года получила прибыль в размере $10,1 млрд
Корпорация Amazon зафиксировала чистую прибыль в размере $10,1 млрд по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика
Россия снова сократила вложения в госдолг США
Россия в ноябре 2018 года снова вернулась к сокращению вложений в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries).
Обновлено в 00:10
Происшествия
Борца с коррупцией арестовали за многомиллионную взятку
В ноябре 2018 года стало известно, что на счетах арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере главы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю полковника Вадима Надвоцкого нашли миллиард рублей.
Обновлено вчера в 21:19