Футбол

«Лацио» переиграл «Интер» в серии пенальтиSoccer.ru вчера в 17:52

Интер — Лацио
1 – 1
3 : 4 по пенальти
Кубок Италии, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Роберто Гальярдини
44′
Роберто Гальярдини
Матиас Весино
46′
68′
Уоллес Сантос
70′
Уоллес Сантос
Баштуш
73′
Штефан Раду
80′
Сенад Лулич
Риза Дурмуси
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
81′
Матиас Весино
82′
86′
Адам Марушич
87′
Сергей Милинкович-Савич
88′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
96′
Лукас Лейва
101′
Луис Альберто
Марко Пароло
Маттео Политано
Седрик Соареш
106′
Антонио Кандрева
Раджа Наингголан
107′
108′
Чиро Иммобиле
109′
Чиро Иммобиле
Марцело Брозович
111′
Квадво Асамоа
118′
120′+4′
Штефан Раду
Мауро Икарди
120′+5′
П
"Лацио" переиграл "Интер" в четвертьфинальном матче Кубка Италии и в полуфинале сыграет с "Аталантой", которая ранее выбила из турнира "Ювентус" (3:0).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Симоне Индзаги: «Никогда не видел, чтобы судья назначал пенальти после 122 минут игры»

Матч ТВ00:19

С. Индзаги: никогда не видел, чтобы судья назначал пенальти после 122 минут игры

Чемпионатвчера в 23:37

Кубок Италии. 1/2 финала. «Лацио» сыграет с «Миланом», «Фиорентина» – с «Аталантой»

Sports.ruвчера в 19:15

«Лацио» вырвал победу у «Интера» в серии пенальти

Газета.Ruвчера в 18:15

«Лацио» по пенальти обыграл «Интер» в четвертьфинале Кубка Италии

Советский спортвчера в 18:01

«Лацио» обыграл в серии пенальти «Интер» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Sport24.ruвчера в 17:58

Симоне Индзаги: «Попросил команду показать характер, и она сделали это»

Спорт-Экспрессвчера в 23:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Кино

Умерла актриса Валентина Березуцкая

Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие

Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27

В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

Торговый центр загорелся в дагестанском Кизляре

В городе Кизляр в Дагестане произошел пожар в трехэтажном торговом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
Обновлено в 00:28
Технологии

В работе YouTube произошел технический сбой

Известно, что из-за технических неполадок пользователи не могут осуществлять работу на сайте.
Обновлено вчера в 22:14
Транспорт

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Экономика

У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей

Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.
Обновлено вчера в 14:02
Гаджеты

Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой

Обновлено вчера в 11:06
Авто

Toyota начала производство новых Corolla для России

На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт

«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс

«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся торговый центр

Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Следователи попросили суд арестовать пятерых фигурантов дела Арашукова

Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель

Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина - врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

На территории байк-центра «Ночных волков» произошел пожар

Пожар произошел в металлическом строении на улице Нижние Мневники в Москве, пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Обновлено вчера в 18:54
Интернет

Компания Google платила пользователям за возможность слежки

Корпорация Google платила деньги пользователям за доступ к содержимому смартфона и возможность слежки.
Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие

Военные пробили протоку в обвале на реке Бурея

Военнослужащие сводного отряда Минобороны пробили протоку в обвале скальных пород на Бурейском водохранилище, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Суд в Китае приговорил водителя такси к смертной казни

"Первого февраля 2019 года в 10.30 по местному времени (5.30 мск) Народный суд средней ступени города Вэньчжоу провинции Чжэцзян в ходе закрытого заседания огласил смертный приговор в отношении обвиняемого Чжун Юаня по делу об изнасиловании, ограблении и умышленном убийстве, совершенным с особой жестокостью", - говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика

В России с 1 февраля проиндексирован ряд социальных выплат

В России с сегодняшнего дня размер ряда социальных выплат и компенсаций вырос на 4,3%, соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 00:32
Авто

Новый седан Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле Tesla

Судя по тизеру, опубликованному в социальных сетях японского автопроизводителя несколько часов назад, новый Subaru Legacy получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено в 01:12
Происшествия

В Чечне скончалась самая пожилая россиянка

Самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. Об этом заявил её внук Ильяс Абубакаров.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

На Тайване туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов

На Тайване в парке развлечений в Тайчжуне туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов мира - американской горке Gravity Max, которую еще называют "скалолаз".
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Facebook и Twitter удалили поддерживающие Иран аккаунты

Из социальных сетей Facebook и Twitter были удалены аккаунты, которые якобы вели тайную компанию в поддержку иранских властей.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

США дезинформировали ОАЭ об опасной ситуации с российским спутником

Соединенные Штаты ввели Объединенные Арабские Эмираты в заблуждение, сообщив ложную информацию о приближении российского спутника к аппарату YahSat-1B, говорится в документе Астрокосмического научного центра (АНЦ).
Обновлено вчера в 23:47
Авто

Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class

Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Транспорт

За январь москвичи совершили почти три миллиона поездок с каршерингом

Обновлено в 01:18
Общество

Раскрыта загадка гробницы Тутанхамона

Специалисты, проводившие 10-летнюю реставрацию гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона, рассказали, что загадочные пятна на стенах погребальной комнаты, обнаруженные при ее вскрытии в начале XX века, являются погибшими бактериями.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика

Чек среднего роста: траты в январе больше всего увеличились на АЗС

В январе 2019 года вырос средний чек на АЗС, в супермаркетах и в заведениях общепита.
Обновлено вчера в 16:01
Общество

Москвичи проведут «День без турникетов»

Акцию «День без турникетов» проведут в Москве с 7 по 9 февраля. Ключевой темой мероприятия станет девиз «Создаём будущее».
Обновлено в 00:59
Экономика

Amazon по итогам 2018 года получила прибыль в размере $10,1 млрд

Корпорация Amazon зафиксировала чистую прибыль в размере $10,1 млрд по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика

Россия снова сократила вложения в госдолг США

Россия в ноябре 2018 года снова вернулась к сокращению вложений в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries).
Обновлено в 00:10
Происшествия

Борца с коррупцией арестовали за многомиллионную взятку

В ноябре 2018 года стало известно, что на счетах арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере главы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю полковника Вадима Надвоцкого нашли миллиард рублей.
Обновлено вчера в 21:19
ещё по теме
Главное