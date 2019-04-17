Футбол

«Лацио» обыграл «Удинезе» в матче Серии АRT на русском 15:19

Лацио — Удинезе
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Фелипе Кайседо
21′
Сандро
24′
Луис Фелипе
28′
46′
Сванте Ингельссон
Марко Д′Алессандро
58′
Эммануэль Агеманг-Баду
Лукаш Теодорчик
Фелипе Кайседо
Милан Бадель
68′
74′
Родриго Де Пауль
Себастьен Де Майо
Лукас Лейва
78′
Лукас Лейва
Бруну Жордау
79′
Луис Фелипе
Уоллес Сантос
83′
Римский "Лацио" одержал победу над "Удинезе" в перенесённом матче 25-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Риме на "Стадио Олимпико", завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Победу «Лацио» принёс гол Фелипе Кайседо и автогол Сандро.
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