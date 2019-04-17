«Лацио» обыграл «Удинезе» в матче Серии АRT на русском 15:19

Римский "Лацио" одержал победу над "Удинезе" в перенесённом матче 25-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Риме на "Стадио Олимпико", завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Победу «Лацио» принёс гол Фелипе Кайседо и автогол Сандро.

«Лацио» обыграл «Удинезе» в матче Серии А

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