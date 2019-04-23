Футбол

«Лацио» обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка ИталииГазета.Ru 16:41

Милан — Лацио
0 – 1
Матч завершён
Кубок Италии, Полуфинал, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
15′
Сергей Милинкович-Савич
Марко Пароло
37′
Луис Фелипе
Давиде Калабрия
Андреа Конти
40′
58′
Хоакин Корреа
Самуэль Кастильехо
Хакан Чалханоглу
58′
Маттиа Кальдара
Патрик Кутроне
65′
Матео Мусаккьо
70′
74′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
78′
Фелипе Кайседо
Тьемуэ Бакайоко
80′
85′
Луис Альберто
Милан Бадель
Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Хоакин Корреа. По сумме двух встреч (1:0) "Лацио" вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с победителем пары "Фиорентина" (Флоренция) - "Аталанта" (Бергамо).
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