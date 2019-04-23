«Лацио» обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка ИталииГазета.Ru 16:41

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Хоакин Корреа. По сумме двух встреч (1:0) "Лацио" вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с победителем пары "Фиорентина" (Флоренция) - "Аталанта" (Бергамо).

«Лацио» обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка Италии

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