«Лацио» обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка ИталииSport24.ru вчера в 16:39

«Лацио» стал первым финалистом розыгрыша Кубка Италии-2018/19. В ответном полуфинальном матче турнира римская команда на выезде с минимальным счетом обыграла «Милан» — 1:0. Победный гол на счету аргентинского полузащитника «орлов» Хоакина Корреа.

«Лацио» обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка Италии

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