Футбол
«Лацио» обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка ИталииSport24.ru вчера в 16:39
|15′
Сергей Милинкович-Савич
Марко Пароло
|37′
Луис Фелипе
Давиде Калабрия
Андреа Конти
|40′
|58′
Хоакин Корреа
Самуэль Кастильехо
Хакан Чалханоглу
|58′
Маттиа Кальдара
Патрик Кутроне
|65′
Матео Мусаккьо
|70′
|74′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
|78′
Фелипе Кайседо
Тьемуэ Бакайоко
|80′
|85′
Луис Альберто
Милан Бадель
Милан
Расстановка 3‑4‑3
25
Мануэль Рейна
22
Мусаккьо
63
Кутроне
13
Романьоли
12
Конти
79
Кессиэ
14
Бакайоко
93
Лаксальт
8
Сусо
19
Пионтек
10
Чалханоглу
1
Стракоша
3
Фелипе
33
Ачерби
15
Баштуш
27
Ромуло
25
Бадель
6
Лейва
16
Пароло
19
Лулич
20
Кайседо
17
Иммобиле
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
«Лацио» стал первым финалистом розыгрыша Кубка Италии-2018/19. В ответном полуфинальном матче турнира римская команда на выезде с минимальным счетом обыграла «Милан» — 1:0. Победный гол на счету аргентинского полузащитника «орлов» Хоакина Корреа.
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«Милан» — «Лацио». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч Кубка Италии 24 апреля 2019 года
LiveSport.ru23 апреля в 02:45
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
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