«Лацио» обыграл «Кальяри» в матче Серии АRT на русском 14:18

Римский "Лацио" одержал победу над "Кальяри" в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Лацио» принесли голы Луиса Альберто и Хоакина Корреа. За «Кальяри» забил Леонардо Паволетти.

«Лацио» обыграл «Кальяри» в матче Серии А

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