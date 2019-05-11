Футбол

«Лацио» обыграл «Кальяри» в матче Серии АRT на русском вчера в 14:18

Кальяри — Лацио
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сардиния Арена»
14′
Штефан Раду
24′
Милан Бадель
31′
Луис Альберто
53′
Хоакин Корреа
Лука Чигарини
Альберто Черри
57′
Симоне Падоин
Филип Брадарич
57′
62′
Милан Бадель
Данило Катальди
64′
Сильвио Прото
74′
Штефан Раду
Баштуш
Жуан Педро
Лукас Науэль Кастро
78′
84′
Луис Альберто
Чиро Иммобиле
Николо Барелла
85′
Леонардо Паволетти
90′+1′
Фабрицио Каччаторе
90′+4′
90′+4′
Луис Фелипе
Римский "Лацио" одержал победу над "Кальяри" в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Лацио» принесли голы Луиса Альберто и Хоакина Корреа. За «Кальяри» забил Леонардо Паволетти.
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