«Лацио» обыграл «Кальяри» в матче Серии АRT на русском 14:18

Римский "Лацио" одержал победу над "Кальяри" в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Лацио» принесли голы Луиса Альберто и Хоакина Корреа. За «Кальяри» забил Леонардо Паволетти.

«Лацио» обыграл «Кальяри» в матче Серии А

Шоу-бизнес Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.

Здоровье Горький шоколад и имбирь помогут бросить курить Выяснилось, что обычный горький шоколад может помочь в том, чтобы бросить курить.

Общество Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.

Футбол Головин попал в стартовый состав «Монако» на игру с «Нимом» Российский полузащитник "Монако" Александр Головин выйдет в стартовом составе команды на матч с "Нимом", сообщает "Советский спорт".

Политика В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ Сталину Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.

Здоровье Частое мочеиспускание может указывать на сахарный диабет II типа Диабет II типа имеет множество симптомов, включая медленное заживление ран, усталость, частые инфекции.

Политика Порошенко уволил замглавы президентской администрации Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы своей администрации Алексея Филатова, который проходил подозреваемым по делу против украинского бизнесмена Сергея Курченко, соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Общество Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.

Политика Трамп призвал Китай не тянуть с заключением торговой сделки Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правительству Китая не стоит затягивать с подписанием торгового соглашения с Вашингтоном до президентских выборов 2020 года в США из-за возможных ухудшений условий сделки.

Армия и оружие Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.

Здоровье Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры Значимость сестринского дела в системе здравоохранения признается во всем мире, грамотная медсестра - это половина успеха в выздоровлении пациента.

Общество В Лодейном Поле прошел крупный град Град сопровождала сильная гроза. Сегодня, 11 мая, жители Лодейного Поля могли наблюдать град.

Игры Новую часть Stronghold покажут на E3 Одним из участников события станет команда FireFly Studios, которая тоже планирую привезти с собой новинку, а именно следующую часть знаменитой серии стратегий Stronghold.

Политика Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину Рудольф Джулиани, бывший республиканский мэр Нью-Йорка, в настоящее время адвокат президента США Дональда Трампа, в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отменил свою поездку на Украину.

Происшествия Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .

Политика В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.

Хоккей Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Происшествия В Москве нашли мертвым помощника прокурора Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».

Политика Команда Зеленского пересмотрит последние кадровые решения Порошенко Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотрит «одиозные» назначения, которые провела уходящая администрация.

Шоу-бизнес Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу Подписчики Яны удивились, как с такой нагрузкой Саша будет ходить в школу, на что продюсер ответила, что мальчик не будет посещать учебное заведение.

Путешествия Названы самые дешевые авиамаршруты на лето При перелетах внутри России самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля).

Политика Дмитрий Марунич: «Россия получила контроль над украинской экономикой» В эфире канала NewsOne Дмитрий Марунич, который является сопредседателем Фонда энергетических стратегий, заявил, что Россия получила теперь контроль над экономикой Украины.