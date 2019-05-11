Футбол
«Лацио» обыграл «Кальяри» в матче Серии АRT на русском вчера в 14:18
|14′
Штефан Раду
|24′
Милан Бадель
|31′
Луис Альберто
|53′
Хоакин Корреа
Лука Чигарини
Альберто Черри
|57′
Симоне Падоин
Филип Брадарич
|57′
|62′
Милан Бадель
Данило Катальди
|64′
Сильвио Прото
|74′
Штефан Раду
Баштуш
Жуан Педро
Лукас Науэль Кастро
|78′
|84′
Луис Альберто
Чиро Иммобиле
Николо Барелла
|85′
Леонардо Паволетти
|90′+1′
Фабрицио Каччаторе
|90′+4′
|90′+4′
Луис Фелипе
|48%
|Владение мячом
|52%
|81%
|Процент точных передач
|84%
|8
|Удары в сторону ворот
|4
|6
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|5
|–
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|2
|5
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Кальяри
Расстановка 4‑3‑3
28
Краньо
12
Каччаторе
15
Клаван
56
Романья
3
Пеллегрини
27
Дейола
6
Брадарич
18
Барелла
29
Кастро
30
Паволетти
9
Черри
24
Прото
3
Фелипе
33
Ачерби
15
Баштуш
77
Марушич
16
Пароло
32
Катальди
17
Иммобиле
19
Лулич
20
Кайседо
11
Корреа
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
Римский "Лацио" одержал победу над "Кальяри" в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Лацио» принесли голы Луиса Альберто и Хоакина Корреа. За «Кальяри» забил Леонардо Паволетти.
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