Футбол

«Лацио» обыграл «Кальяри» в матче Серии АRT на русском 14:18

Кальяри — Лацио
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
14′
Штефан Раду
24′
Милан Бадель
31′
Луис Альберто
53′
Хоакин Корреа
Лука Чигарини
Альберто Черри
57′
Симоне Падоин
Филип Брадарич
57′
62′
Милан Бадель
Данило Катальди
64′
Сильвио Прото
74′
Штефан Раду
Баштуш
Жуан Педро
Лукас Науэль Кастро
78′
84′
Луис Альберто
Чиро Иммобиле
Николо Барелла
85′
Леонардо Паволетти
90′+1′
Фабрицио Каччаторе
90′+4′
90′+4′
Луис Фелипе
Римский "Лацио" одержал победу над "Кальяри" в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Лацио» принесли голы Луиса Альберто и Хоакина Корреа. За «Кальяри» забил Леонардо Паволетти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Лацио» обыграл «Кальяри» в матче Серии А

RT на русском14:18

«Лацио» обыграл «Кальяри»

Спорт-Экспресс14:07

«Лацио» обыграл «Кальяри» и поднялся на 7-е место в Серии А

Sport24.ru13:55

«Лацио» добился гостевой победы над «Кальяри»

Матч ТВ13:57

«Лацио» победил «Кальяри» в гостевом матче Серии А

Чемпионат13:53

«Лацио» справился с «Кальяри»

Soccer.ru13:51

Серия А. «Лацио» обыграл «Кальяри» и поднялся на седьмое место

Бомбардир.ру13:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова отказалась от диеты во время отдыха на Мальдивах

Обновлено в 15:24
Здоровье

Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти

Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Общество

На акции «Лес Победы» в Подмосковье посадили более миллиона деревьев

Обновлено в 09:01
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Авто

В России автомобиль Bentley переделали в танк

Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено в 04:08
Музыка

Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 01:24
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о втором нападении собаки на ребенка

Обновлено в 14:17
Здоровье

Названы эффективные народные средства от головной боли

Некоторые люди считают, что наиболее эффективно справляются с этим видом боли народные средства.
Обновлено в 15:00
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
Обновлено в 10:15
Музыка

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

Обновлено в 08:18
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца

Обновлено вчера в 11:47
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Авто

Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин премиум-класса на рынке РФ.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Вице-губернатор Петербурга уточнила число пострадавших в ДТП с трамваем

При столкновении трамвая, микроавтобуса и автомобиля в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, в том числе два подростка.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие

Сирийская армия освободила от боевиков «Ан-Нусры» пять поселений

Обновлено в 15:42
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Политика

Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией

Ранее в Москве состоялась встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавовым и министром иностранных дел Японии Таро Коно.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Помощника московского прокурора нашли мертвым

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Политика

Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Экономика

Кабмин учредил всероссийскую премию «Экспортер года»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении всероссийской премии "Экспортер года" для организаций и предпринимателей, успешно проявивших себя в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности.
Обновлено вчера в 05:10
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Политика

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.
Обновлено в 11:00
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено вчера в 15:19
Политика

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР

В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Авто

Компания Evolve показала гонку BMW M5 F10 и Audi C7 RS6 Avant

Компания Evolve Automotive устроила тестовый заезд Audi C7 RS6 Avant и BMW M5 F10.
Обновлено в 04:03
Футбол

Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказал

Обновлено в 13:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонардо Паволетти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Кальяри».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лацио
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Рима, основанный в 1900 году. Выступает в Серии А - высшем итальянском футбольном дивизионе, где провёл большую часть своей истории в качестве одного из лидеров. Футболисты «Лацио» дважды были чемпионами Италии, шесть раз выигрывали Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии, а также европейские трофеи Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА по одному разу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное