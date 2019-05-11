Футбол
«Лацио» обыграл «Кальяри» в матче Серии АRT на русском вчера в 14:18
|14′
Штефан Раду
|24′
Милан Бадель
|31′
Луис Альберто
|53′
Хоакин Корреа
Лука Чигарини
Альберто Черри
|57′
Симоне Падоин
Филип Брадарич
|57′
|62′
Милан Бадель
Данило Катальди
|64′
Сильвио Прото
|74′
Штефан Раду
Баштуш
Жуан Педро
Лукас Науэль Кастро
|78′
|84′
Луис Альберто
Чиро Иммобиле
Николо Барелла
|85′
Леонардо Паволетти
|90′+1′
Фабрицио Каччаторе
|90′+4′
|90′+4′
Луис Фелипе
|48%
|Владение мячом
|52%
|81%
|Процент точных передач
|84%
|8
|Удары в сторону ворот
|4
|6
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|5
|–
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|2
|5
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Кальяри
Расстановка 4‑3‑3
28
Краньо
12
Каччаторе
15
Клаван
56
Романья
3
Пеллегрини
27
Дейола
6
Брадарич
18
Барелла
29
Кастро
30
Паволетти
9
Черри
24
Прото
3
Фелипе
33
Ачерби
15
Баштуш
77
Марушич
16
Пароло
32
Катальди
17
Иммобиле
19
Лулич
20
Кайседо
11
Корреа
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
Римский "Лацио" одержал победу над "Кальяри" в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Лацио» принесли голы Луиса Альберто и Хоакина Корреа. За «Кальяри» забил Леонардо Паволетти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Гаджеты
Блокчейн-смартфон HTC Exodus 1s позволит полноценно пользоваться кошельком Bitcoin и даже участвовать в майнинге
В скромном интервью нашим американским коллегам представитель HTC сообщил, что Exodus 1s блокчейн-смартфона предложит кое-что новенькое: он позволит полноценно пользоваться кошельком Bitcoin и, таким образом, станет таким же узлом сети, как и, к примеру, стационарные компьютеры.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик
Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик Магас, 11 мая.
Обновлено вчера в 09:41
Музыка
Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения
Обновлено вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом
Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Политика
Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
Обновлено в 04:22
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Политика
Минюст проверит активность половины политических партий в России
Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий.
Обновлено в 04:11
Футбол
Видео с играющей в футбол Терезой Мэй взорвало соцсети
Обновлено в 01:29
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП
В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Наука
На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком
Обновлено 10 мая в 00:08
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество
В Париже протестуют 600 «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 11:19
Общество
В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана
Обновлено вчера в 14:48
Путешествия
Названы самые выгодные направления для путешествий летом
В апреле эксперты онлайн-сервиса Tutu.ru проанализировали стоимость авиабилетов по самым популярным направлениям и выяснили, на какое время года выгоднее всего планировать отпуск.
Обновлено в 05:17
Политика
В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах
В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Политика
В Литве проходят президентские выборы
В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
Обновлено в 04:51
Культура
Эмилию Кларк напугала восковая фигура Дейенерис в музее Ирландии
Пользователи соцсетей жёстко раскритиковали восковую фигуру персонажа "Игры престолов" Дейенерис Таргариен.
Обновлено вчера в 13:59
Теннис
Циципас обыграл Надаля в полуфинале турнира в Мадриде
Обновлено вчера в 18:30
Общество
В Петербурге закрыли станцию метро «Садовая»
В Санкт-Петербурге закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета станция "Садовая" Фрунзенско-Приморской линии метро.
Обновлено в 05:15
Общество
Матери погибших украинских солдат вышли на шествие в Киеве
В Киеве 12 мая в День матери женщины, которые потеряли сыновей во время их службы в армии, вышли на ежегодное торжественное шествие.
Обновлено в 05:52
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 02:36
Происшествия
Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра
В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку «на брюхо» в Мьянме
Пассажирский самолет Embader ERJ-190LR совершил аварийную посадку «на брюхо» в международном аэропорту Мандалая (Мьянма).
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Крыму на затонувшем корабле нашли картину Айвазовского
Пароход "Генерал Коцебу" затонул более сотни лет назад у берегов Крыма.
Обновлено вчера в 07:24