Футбол

«Лацио» обыграл «Эмполи» в чемпионате ИталииМатч ТВ вчера в 16:26

В матче чемпионата Италии «Лацио» в Риме принимал «Эмполи». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил на 42-й минуте нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо, реализовав пенальти.
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«Лацио» обыграл «Эмполи» в чемпионате Италии

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