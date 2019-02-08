Футбол
«Лацио» обыграл «Эмполи» в чемпионате ИталииМатч ТВ 16:26
В матче чемпионата Италии «Лацио» в Риме принимал «Эмполи». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил на 42-й минуте нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо, реализовав пенальти.
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Инженеры ЦНИИТОЧМАШа (входит в «Ростех») разрабатывают новый комплекс защиты бронетехники от высокоточных управляемых боеприпасов.
Обновлено в 22:35
Происшествия
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Обновлено вчера в 05:21
Культура
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Происшествия
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Интернет
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Обновлено в 07:24
Происшествия
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Транспорт
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Основатель компании Amazon, богатейший человек мира Джефф Безос сообщил о попытке шантажа интимными фото со стороны владельца таблоида National Enquirer компании American Media Inc. (AMI).
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