Футбол
«Лацио» обыграл «Эмполи» в чемпионате ИталииМатч ТВ вчера в 16:26
В матче чемпионата Италии «Лацио» в Риме принимал «Эмполи». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил на 42-й минуте нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо, реализовав пенальти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мяч экс-игрока «Локомотива» Кайседо принёс «Лацио» победу над «Эмполи» в чемпионате Италии по футболу
RT на русскомвчера в 16:33
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 05:15, Ашберн
Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
Обновлено в 01:27
Политика
Кремль назвал дату послания Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 20 февраля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:45
Общество
Назван самый опасный стиральный порошок
В тесте участвовали порошки для цветного белья следующих брендов: «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и AOS/«Я родился» для детского белья.
Обновлено в 00:46
Авто
АвтоВАЗ выпустил спецверсию Lada Granta для автошкол
АвтоВАЗ представил специальную версию седана Lada Granta, который предназначен для автошкол.
Обновлено в 04:38
Кино
Путин поздравил Ирину Муравьеву с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ирину Муравьеву с 70-летним юбилеем, назвав ее роли в кино знаковыми, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в Домодедово
Пассажирский самолет столкнулся с фонарным столбом в московском аэропорту Домодедово.
Обновлено в 02:22
Авто
Представлен Subaru Legacy нового поколения
Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Кадыров прокомментировал задержание помощника постпреда Чечни в Крыму
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом шахтеров в Кузбассе
Шесть человек погибли, еще 22 получили травмы различной степени тяжести в ДТП на технологической дороге шахты "Распадская" в Кузбассе.
Обновлено в 03:05
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Происшествия
СК выяснит причины ЧП в перинатальном центре в Коломне
Обновлено в 04:45
Происшествия
СК проверит данные об избиении в Перми ветерана коллекторами
Обновлено вчера в 12:01
Наука
Найдена самая древняя раковая опухоль
Обновлено в 01:44
Экономика
Visa введет в России снятие денег с карт в магазинах
Международная платежная система Visa направила письма в российские банки и предписала им подготовиться к снятию наличных средств в кассах к апрелю 2019 года.
Обновлено в 00:43
Авто
Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге
7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14
Авто
На автомобильном заводе собран первый КАМАЗ-54901 с кабиной К5
На заводе КамАЗа была собрана первая кабина нового семейства производителя К5.
Обновлено вчера в 08:45
Транспорт
Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России
Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Гаджеты
Обычные картинки угрожали Android-устройствам
Найденные уязвимости касались пользователей от Android 7.0 Nougat до Android 9.0 Pie, но к моменту публикации Google их уже устранила.
Обновлено в 05:01
Общество
Reebok удалил провокационную рекламу с феминистскими лозунгами
Обновлено вчера в 16:12
Космос
Рогозин сообщил о сборке первого «царь-двигателя» для нового «Союза»
На предприятии «Энергомаша» в подмосковных Химках инженеры собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») и готовят разработку к огневым испытаниям.
Обновлено в 05:07
Наука
Учёные выяснили, как последовательность вина и пива влияет на похмелье
Учёные Кембриджского университета Великобритании выяснили, что вероятность похмелья и его тяжесть не зависит от последовательности употребления алкоголя.
Обновлено в 03:11
Гаджеты
Обнаружившему ошибку в FaceTime подростку заплатят вознаграждение
Представители американской корпорации Apple проинформировали сотрудников средств массовой информации о том, что 14-летний Грант Томпсон, обративший внимание на ошибку в работе сервиса FaceTime, будет финансово награждён.
Обновлено в 03:35
Транспорт
Певица Валерия застряла на трассе Хабаровск-Комсомольск в лютый мороз
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»
Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Названы самые популярные ЕГЭ по выбору в этом году
Самым популярным у школьников ЕГЭ по выбору этом году стало обществознание. Его будут сдавать почти 385 тысяч человек.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»
Обновлено вчера в 08:31
Авто
Бюджетный кроссовер Skoda Kamiq замечен на тестах
Компания Skoda вывела на дорожные испытания новый бюджетный кроссовер Kamiq.
Обновлено вчера в 11:23
Транспорт
Север красной ветки московского метро закроют до 24 февраля
Северный участок Сокольнической линии Московского метрополитена закроют с 16 по 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии.
Обновлено в 03:21