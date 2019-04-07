Футбол
«Лацио» не смог обыграть на своем поле «Сассуоло»Советский спорт 13:59
Марко Пароло
|31′
|52′
Мануэль Локателли
Чиро Иммобиле
|53′
|57′
Рожерио
Фелипе Кайседо
Хоакин Корреа
|63′
|66′
Мануэль Локателли
Франческо Маньянелли
Марко Пароло
Сергей Милинкович-Савич
|69′
|73′
Алессандро Матри
Доменико Берарди
Милан Бадель
|78′
Милан Бадель
Лукас Лейва
|80′
|83′
Альфред Данкан
Мехди Бурабия
|89′
Доменико Берарди
Сенад Лулич
|90′+5′
|60%
|Владение мячом
|40%
|85%
|Процент точных передач
|77%
|11
|Удары в сторону ворот
|1
|6
|Удары в створ ворот
|2
|–
|Сейвы вратарём
|4
|8
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|1
|7
|Отборы
|12
|14
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
1
Стракоша
4
Габаррон
33
Ачерби
26
Раду
77
Марушич
21
Милинкович-Савич
6
Лейва
10
Альберто
19
Лулич
11
Корреа
17
Иммобиле
47
Консильи
3
Демирал
23
Маньяни
13
Пелузо
21
Лирола
4
Маньянелли
12
Сенси
68
Бурабия
6
Рожерио
25
Берарди
20
Бога
Сассуоло
Расстановка 3‑5‑2
В следующем туре Лацио в гостях сыграет против Милана, а Сассуоло на своем поле встретится с Пармой.
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
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