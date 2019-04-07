Футбол

«Лацио» не смог обыграть на своем поле «Сассуоло»Советский спорт 13:59

Лацио — Сассуоло
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Марко Пароло
31′
52′
Мануэль Локателли
Чиро Иммобиле
53′
57′
Рожерио
Фелипе Кайседо
Хоакин Корреа
63′
66′
Мануэль Локателли
Франческо Маньянелли
Марко Пароло
Сергей Милинкович-Савич
69′
73′
Алессандро Матри
Доменико Берарди
Милан Бадель
78′
Милан Бадель
Лукас Лейва
80′
83′
Альфред Данкан
Мехди Бурабия
89′
Доменико Берарди
Сенад Лулич
90′+5′
В следующем туре Лацио в гостях сыграет против Милана, а Сассуоло на своем поле встретится с Пармой.
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