Футбол

«Лацио» на выезде переиграл «Болонью»
Советский спорт
10:52

В матче 18-го тура чемпионата Италии Лацио на выезде обыграл Болонью со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Луис Фелипе и Сенад Лулич, забившие на 30-й и 90-й минутах соответственно.
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«Лацио» на выезде переиграл «Болонью»

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«Лацио» победил «Болонью»

Soccer.ru10:53
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