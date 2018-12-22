Футбол

«Лацио» на своем поле обыграл «Кальяри»
Советский спорт
08:44

Лацио — Кальяри
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Сергей Милинкович-Савич
12′
Франческо Ачерби
23′
46′
Рагнар Клаван
Марко Паяц
46′
Альберто Черри
Диего Фариас
59′
Паоло Панкрацио Фараго
Сенад Лулич
67′
Сергей Милинкович-Савич
Лукас Лейва
69′
73′
Николо Барелла
Даниэле Дессена
Луис Альберто
Джордан Лукаку
77′
Штефан Раду
Баштуш
80′
Баштуш
90′+2′
90′+3′
Жуан Педро
Чиро Иммобиле
90′+5′
В следующем туре Лацио в гостях сыграет против Болоньи, а Кальяри на своем поле примет Дженоа.
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