Футбол
Сергей Милинкович-Савич
|12′
Франческо Ачерби
|23′
|46′
Рагнар Клаван
Марко Паяц
|46′
Альберто Черри
Диего Фариас
|59′
Паоло Панкрацио Фараго
Сенад Лулич
|67′
Сергей Милинкович-Савич
Лукас Лейва
|69′
|73′
Николо Барелла
Даниэле Дессена
Луис Альберто
Джордан Лукаку
|77′
Штефан Раду
Баштуш
|80′
Баштуш
|90′+2′
|90′+3′
Жуан Педро
Чиро Иммобиле
|90′+5′
|51%
|Владение мячом
|49%
|84%
|Процент точных передач
|81%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|9
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|5
|16
|Отборы
|10
|17
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
1
Стракоша
3
Фелипе
33
Ачерби
15
Баштуш
77
Марушич
16
Пароло
5
Лукаку
6
Лейва
19
Лулич
11
Корреа
17
Иммобиле
28
Краньо
19
Пизакане
56
Романья
2
Паяц
20
Падоин
24
Фараго
6
Брадарич
4
Дессена
21
Ионицэ
17
Фариас
10
Педро
Кальяри
Расстановка 4‑3‑1‑2
В следующем туре Лацио в гостях сыграет против Болоньи, а Кальяри на своем поле примет Дженоа.
Советский спорт08:44
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