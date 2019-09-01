Футбол
Матч ТВ«Лацио» и «Рома» разошлись миром в римском дерби
|17′
Александар Коларов
Луис Фелипе
|26′
|32′
Николо Дзаньоло
Луис Фелипе
Баштуш
|41′
Чиро Иммобиле
|55′
Луис Альберто
|58′
Штефан Раду
|63′
|67′
Дженгиз Ундер
Хавьер Пасторе
|71′
Алессандро Флоренци
Сергей Милинкович-Савич
Марко Пароло
|71′
Франческо Ачерби
|76′
Сенад Лулич
Хони Родригес
|78′
|79′
Николо Дзаньоло
Давид Сантон
|84′
Давид Сантон
|88′
Алессандро Флоренци
Амаду Диавара
|50%
|Владение мячом
|50%
|85%
|Процент точных передач
|81%
|12
|Удары в сторону ворот
|8
|6
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|–
|8
|Угловые
|4
|7
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|12
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
1
Стракоша
15
Баштуш
33
Ачерби
26
Раду
29
Лаццари
16
Пароло
6
Лейва
10
Альберто
22
Родригес
17
Иммобиле
11
Корреа
13
Лопес
42
Диавара
23
Манчини
20
Фасио
11
Коларов
27
Пасторе
4
Кристанте
18
Сантон
7
Пеллегрини
99
Клюйверт
9
Джеко
Рома
Расстановка 4‑5‑1
«Лацио» дома сыграл вничью с «Ромой» в матче второго тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет открыли гости — на 17-й минуте Александр Коларов реализовал пенальти.
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