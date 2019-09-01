Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Лацио» и «Рома» разошлись миром в римском дерби

Лацио — Рома
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
17′
Александар Коларов
Луис Фелипе
26′
32′
Николо Дзаньоло
Луис Фелипе
Баштуш
41′
Чиро Иммобиле
55′
Луис Альберто
58′
Штефан Раду
63′
67′
Дженгиз Ундер
Хавьер Пасторе
71′
Алессандро Флоренци
Сергей Милинкович-Савич
Марко Пароло
71′
Франческо Ачерби
76′
Сенад Лулич
Хони Родригес
78′
79′
Николо Дзаньоло
Давид Сантон
84′
Давид Сантон
88′
Алессандро Флоренци
Амаду Диавара
«Лацио» дома сыграл вничью с «Ромой» в матче второго тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет открыли гости — на 17-й минуте Александр Коларов реализовал пенальти.
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