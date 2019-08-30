«Лацио» дома сыграл вничью с «Ромой» в матче второго тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет открыли гости — на 17-й минуте Александр Коларов реализовал пенальти.

«Лацио» и «Рома» разошлись миром в римском дерби

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