«Лацио» дома сыграл вничью с «Ромой» в матче второго тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет открыли гости — на 17-й минуте Александр Коларов реализовал пенальти.

«Лацио» и «Рома» разошлись миром в римском дерби

Все про Спорт ру

Футбол Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Зарю» в матче чемпионата Украины Футболисты киевского "Динамо" сыграли вничью с луганской "Зарей" в гостевом матче шестого тура чемпионата Украины.

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Происшествия «Аллегро» опаздывает в Петербург. Поезд придет минимум на час позже Скоростной поезд «Аллегро» 786, который должен был отправиться из Хельсинки в 16.00 и прибыть в Петербург в 19.27, опаздывает примерно на 70 минут.

Финансы Как кризис в Аргентине может повлиять на развивающиеся страны Может ли аргентинский кризис перекинуться на другие развивающиеся страны — в материале RT.

Общество Герой России назвал акцию оппозиции в Москве бесовщиной Прошло 15 лет с той трагедии в Беслане, унесшей жизни детей.

Шоу-бизнес Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы.

Происшествия Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.

Армия и оружие В Южной Осетии заявили о наращивании Грузией войск на границе Ранее отношения между Грузией и Южной Осетией обострились из-за того, что грузинская сторона установила свой блокпост вблизи осетинского села Уиста.

Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию техасского города Одесса.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии Обладательница титула «Мисс Москва-2015» стала супругой короля Малайзии Мухаммада V в ноябре 2018 года.

Наука Ученые передали квантовую информацию через 50 км оптоволокна Физики успешно передали квантовую запутанность между веществом и светом на расстояние 50 км с помощью оптоволоконного кабеля.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

Политика Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой 25 лет назад «Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск», — цитирует Кальюлайд канцелярия президента.

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.

Политика Китайский ударный беспилотник сломался на авиасалоне МАКС-2019 Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II, презентация которого состоялась в ходе XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), сломался, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Интернет Как операторы в США борются с робозвонками Как операторы в США борются с робозвонками Эпидемия телефонного спама посредством роботизированного обзвона абонентов (робозвонки) заставляет принимать все более активные меры как самих телефонных операторов, так и федеральные власти.

Авто Обновленная Lada 4x4 получит французскую «тележку» В апреле сообщалось, что АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу.