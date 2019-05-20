«Лацио» и «Болонья» забили шесть голов, но победителя не выявилиSport24.ru 16:21

На 50-й отличился Андреа Поли, а на 51-й минуте забил Маттиа Дестро (2:1). «Лацио» усилиями Баштуша сравнял счет, но Риккардо Орсолини снова вывел гостей вперед на 63-й минуте. От поражения римлян спас Сергей Милинкович-Савич, отличившийся на 80-й минуте.

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