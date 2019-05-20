Футбол
«Лацио» и «Болонья» забили шесть голов, но победителя не выявилиSport24.ru 16:21
Хоакин Корреа
|14′
|50′
Андреа Поли
|51′
Маттиа Дестро
|52′
Маттиа Дестро
Луис Фелипе
Николо Армини
|53′
Баштуш
|59′
|63′
Риккардо Орсолини
Хоакин Корреа
|64′
Милан Бадель
Данило Катальди
|64′
Лукас Лейва
|67′
|71′
Маттиа Дестро
Федерико Сантандер
Лукас Лейва
Сергей Милинкович-Савич
|73′
|80′
Андреа Поли
Блерим Джемаили
Сергей Милинкович-Савич
|80′
|90′
Родриго Паласио
Ладислав Крейчи
|52%
|Владение мячом
|48%
|82%
|Процент точных передач
|80%
|4
|Удары в сторону ворот
|7
|5
|Удары в створ ворот
|5
|2
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|6
|9
|Отборы
|11
|11
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Лацио
Расстановка 5‑3‑2
23
Гуеррьери
27
Ромуло
15
Баштуш
58
Армини
33
Ачерби
19
Лулич
16
Пароло
21
Милинкович-Савич
32
Катальди
11
Корреа
17
Иммобиле
28
Скорупский
15
Мбайе
23
Ларангейра
4
Войнович
35
Дейкс
7
Орсолини
5
Пульгар
21
Сориано
31
Джемаили
11
Крейчи
9
Сантандер
Болонья
Расстановка 4‑5‑1
На 50-й отличился Андреа Поли, а на 51-й минуте забил Маттиа Дестро (2:1). «Лацио» усилиями Баштуша сравнял счет, но Риккардо Орсолини снова вывел гостей вперед на 63-й минуте. От поражения римлян спас Сергей Милинкович-Савич, отличившийся на 80-й минуте.
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«Лацио» — «Болонья». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 20 мая
LiveSport.ruвчера в 10:18
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
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