Футбол

«Лацио» и «Болонья» забили шесть голов, но победителя не выявилиSport24.ru 16:21

Лацио — Болонья
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Хоакин Корреа
14′
50′
Андреа Поли
51′
Маттиа Дестро
52′
Маттиа Дестро
Луис Фелипе
Николо Армини
53′
Баштуш
59′
63′
Риккардо Орсолини
Хоакин Корреа
64′
Милан Бадель
Данило Катальди
64′
Лукас Лейва
67′
71′
Маттиа Дестро
Федерико Сантандер
Лукас Лейва
Сергей Милинкович-Савич
73′
80′
Андреа Поли
Блерим Джемаили
Сергей Милинкович-Савич
80′
90′
Родриго Паласио
Ладислав Крейчи
На 50-й отличился Андреа Поли, а на 51-й минуте забил Маттиа Дестро (2:1). «Лацио» усилиями Баштуша сравнял счет, но Риккардо Орсолини снова вывел гостей вперед на 63-й минуте. От поражения римлян спас Сергей Милинкович-Савич, отличившийся на 80-й минуте.
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