Футбол
«Лацио» дома проиграл «Кьево», «Торино» оказался сильнее «Дженоа»Чемпионат 11:02
Лукас Лерагер
|9′
|20′
Николя Нкулу
Стефано Стураро
Эстебан Ролон
|33′
Эстебан Ролон
|51′
Антонио Санабрия
Кристиан Куаме
|53′
Мигел Велозу
|56′
|58′
Кристиан Ансальди
Мигел Велозу
Даниэль Бесса
|65′
|72′
Алекс Беренгер
Витторио Париджини
|78′
Эмилиано Моретти
|82′
Даниэле Базелли
|84′
Даниэле Базелли
Саша Лукич
|88′
Витторио Париджини
Иван Радованович
|89′
|46%
|Владение мячом
|54%
|66%
|Процент точных передач
|75%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|2
|7
|Отборы
|10
|21
|Фолы
|24
|4
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Дженоа
Расстановка 3‑5‑2
97
Раду
17
Ромеро
21
Радованович
87
Зуканович
22
Лазович
8
Лерагер
24
Бесса
18
Ролон
4
Кришито
11
Куаме
10
Лападула
39
Сиригу
5
Иццо
33
Нкулу
24
Моретти
15
Ансальди
88
Ринкон
23
Мейте
34
Айна
27
Париджини
9
Белотти
7
Лукич
Торино
Расстановка 3‑4‑3
В матче 33-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Кьево» из Вероны. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 34-й минуте «Лацио» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Сергея Милинковича-Савича.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Обновлено в 05:27
Хоккей
Сборная России разгромила Швейцарию в рамках Еврочелленджа
Сборная России нанесла поражение команде Швейцарии в очередном матче Еврочелленджа.
Обновлено в 11:23
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия
Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме
Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Футбол
Боярский считает, что Семак должен возглавить сборную России
Боярский верит в настрой Сергея Семака, что тот сможет мобилизовать команду.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Двое подростков ранены при стрельбе в Москве
Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Политика
Лукашенко оценил дебаты Порошенко и Зеленского
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с интересом следил за дебатами кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В результате ДТП с автобусом в Казахстане погибли граждане Узбекистана
В результате аварии с участием пассажирского автобуса на юге Казахстана погибли 11 граждан Узбекистана.
Обновлено в 04:15
Общество
В мире не хватает 23 млн женщин – американские учёные
Эталонное соотношение числа мужчин и женщин в мире нарушено, пишет журнал PNAS.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко
Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".
Обновлено в 11:32
Религия
Православные готовятся отметить Вербное воскресенье
Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Футбол
«Динамо» победило «Крылья Советов» благодаря голу Панченко
Московское "Динамо" переиграло самарские "Крылья Советов" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:40
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Обновлено в 11:32
Происшествия
Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами
Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Теннис
Даниил Медведев не справился с Душаном Лайовичем
В полуфинале Даниил проиграл в двух партиях сербу Душану Лайовичу.
Обновлено в 09:26
Политика
Потери стран ЕС от антироссийских санкций оценили в 100 млрд евро
Государства Европы понесли ущерб от антироссийских санкций в размере 100 млрд евро с момента начала их действия.
Обновлено в 09:24
Общество
Синоптики обещают жителям Москвы потепление на следующей неделе
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Политика
Раздача денег массовке Порошенко попала на видео
В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Двух школьниц задержали за организацию массового убийства
В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Игры
Британские игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
В Болгарии пообещали выступить против антироссийских санкций
В Болгарии зампред политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" Любомира Ганчева пообещала в случае попадания партии в Европарламент (ЕП) выступить против антироссийских санкций.
Обновлено в 09:40