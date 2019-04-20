Футбол

«Лацио» дома проиграл «Кьево», «Торино» оказался сильнее «Дженоа»Чемпионат 11:02

Дженоа — Торино
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
Лукас Лерагер
9′
20′
Николя Нкулу
Стефано Стураро
Эстебан Ролон
33′
Эстебан Ролон
51′
Антонио Санабрия
Кристиан Куаме
53′
Мигел Велозу
56′
58′
Кристиан Ансальди
Мигел Велозу
Даниэль Бесса
65′
72′
Алекс Беренгер
Витторио Париджини
78′
Эмилиано Моретти
82′
Даниэле Базелли
84′
Даниэле Базелли
Саша Лукич
88′
Витторио Париджини
Иван Радованович
89′
В матче 33-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Кьево» из Вероны. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 34-й минуте «Лацио» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Сергея Милинковича-Савича.
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