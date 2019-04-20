Футбол
«Лацио» дома проиграл «Кьево», «Торино» оказался сильнее «Дженоа»Чемпионат 11:02
Лукас Лерагер
|9′
|20′
Николя Нкулу
Стефано Стураро
Эстебан Ролон
|33′
Эстебан Ролон
|51′
Антонио Санабрия
Кристиан Куаме
|53′
Мигел Велозу
|56′
|58′
Кристиан Ансальди
Мигел Велозу
Даниэль Бесса
|65′
|72′
Алекс Беренгер
Витторио Париджини
|78′
Эмилиано Моретти
|82′
Даниэле Базелли
|84′
Даниэле Базелли
Саша Лукич
|88′
Витторио Париджини
Иван Радованович
|89′
|46%
|Владение мячом
|54%
|66%
|Процент точных передач
|75%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|2
|7
|Отборы
|10
|21
|Фолы
|24
|4
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Дженоа
Расстановка 3‑5‑2
97
Раду
17
Ромеро
21
Радованович
87
Зуканович
22
Лазович
8
Лерагер
24
Бесса
18
Ролон
4
Кришито
11
Куаме
10
Лападула
39
Сиригу
5
Иццо
33
Нкулу
24
Моретти
15
Ансальди
88
Ринкон
23
Мейте
34
Айна
27
Париджини
9
Белотти
7
Лукич
Торино
Расстановка 3‑4‑3
В матче 33-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Кьево» из Вероны. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 34-й минуте «Лацио» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Сергея Милинковича-Савича.
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