Футбол

«Лацио» арендует у «Челси» Дзаппакосту с правом выкупа
Sport24.ru
вчера в 11:49

«Челси» готов отпустить защитника Давиде Дзаппакосту в аренду в «Лацио» до конца сезона-2018/19, утверждает Il Messaggero. По информации источника, лондонский клуб готов принять предложение римлян об аренде итальянского игрока с правом выкупа по окончании сезона за 15 млн евро.
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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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