В рамках 2-го тура чемпионата Италии состоялось римское дерби. «Лацио» и «Рома» не выявили сильнейшего (1:1).

«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби

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