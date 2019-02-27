Футбол

Лацио — Милан 0:0Красная весна 16:53

Лацио — Милан
0 – 0
Матч завершён
Кубок Италии, Полуфинал, сегодня
Стадион «Олимпико»
29′
Франк Кессиэ
Хакан Чалханоглу
Марко Пароло
35′
44′
Алессио Романьоли
73′
Сусо
Самуэль Кастильехо
Марко Пароло
Луис Альберто
74′
78′
Давиде Калабрия
Патрик Габаррон
78′
80′
Джанлуиджи Доннарумма
Чиро Иммобиле
Фелипе Кайседо
81′
86′
Лукас Пакета
Лукас Биглия
Ромуло Соуза
Адам Марушич
90′
«Лацио» и «Милан» разошлись миром 26 февраля в первом полуфинальном матче Кубка Италии по футболу, сообщает корреспондент ИА Красная Весна. В первом тайме команды не смогли создать по-настоящему опасных моментов, а «Милан» из-за травмы потерял полузащитника Франка Кессье.
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